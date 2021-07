Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 24 al 30 luglio 2021 ci svelano che Flo Fulton, dopo aver scoperto che Sally ha mentito sulla sua salute solo per cercare di sedurre Wyatt, viene sequestrata dalla Spectra.

Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 24 al 30 luglio 2021

Il piano della Spectra sembra procedere come programmato: Flo è tenuta prigioniera a casa sua, legata e sorvegliata dalla dottoressa Escobar, mentre Sally si appresta a raggiungere Wyatt. La sua intenzione è convincere il giovane a trascorrere un’ultima notte insieme, per poi confessargli di essere rimasta incinta.

La Fulton, che ha scoperto i piani di Sally, è impossibilitata a contattare Wyatt per informarlo. Poco dopo però ha un’idea e scrive sulla biancheria intima di Sally i suoi messaggi di aiuto. Il giovane, dopo averli letti, chiede spiegazioni alla Spectra. Ovviamente questo le impedisce di portare a termine il suo piano e permette di liberare Flo. La figlia di Shauna può finalmente raccontare al fidanzato quanto ha appena scoperto, mentre Sally discute con la dottoressa Escobar della sua ossessione per il giovane. Amare troppo fa male, ma Sally vuole poter parlare un’ultima volta con Wyatt per cercare di spiegargli i motivi che l’hanno spinta ad agire così. Raggiunge così la coppia e, dopo aver gridato al ragazzo il suo amore, sviene. Ricoverata in ospedale a Sally viene diagnosticato un brutto attacco di panico.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Steffy in coma dopo un incidente in moto

Nei prossimi giorni non è solo lo svenimento di Sally a far trattenere il fiato. Avremo infatti modo di temere anche per Steffy che, vittima di un incidente mentre è alla guida della sua moto, entra in coma. Alla guida dell’auto che la investe c’è Bill Spencer.

Ridge e Brooke accorrono in ospedale, ancora ignari del fatto che sia stato Bill ad investirla con la sua auto. Steffy fortunatamente si risveglia, il pericolo sembra passato anche se la giovane accusa dei dolori lancinanti. A cercare di alleviarli ci sono Ridge e il dottor Finnegan. Quando il Forrester scopre che alla guida dell’auto c’era Bill lo accusa di aver volontariamente investito sua figlia. Il marito di Katie è fuori dalla porta, dove viene interrogato da Sanchez. Alla fine il detective giunge alla conclusione che si sia trattato di un incidente stradale.

Per sapere se le conclusioni del detective Sanchez sono giuste, o se invece c’è stata premeditazione come pensa Ridge, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

