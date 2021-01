Le anticipazioni di Beautiful dal 23 al 29 gennaio 2021 ci svelano che Thomas proporrà a Hope l‘affidamento congiunto di Douglas, ma solo a patto che la giovane Logan torni con lui. La figlia di Brooke si confida con la madre sulla proposta ricevuta e Brooke teme che la figlia finisca per cedere al ricatto di Thomas.

Anticipazioni Beautiful soap, trama puntate dal 23 al 29 gennaio 2021

Ma non è solo la relazione tra sua figlia e Liam ad essere in pericolo: Brooke deve fare i conti anche con Shauna, che sta facendo di tutto per prendersi Ridge. Proprio mentre la Logan è con Donna a discutere sul pericolo che Hope accetti la proposta di Thomas pur di ottenere l’affidamento del bambino, suo marito Ridge si trova in compagnia della Fulton che continua a provocarlo.

A mettere in serio pericolo la relazione tra Hope e Liam, oltre a Thomas, c’è anche Steffy. La figlia di Ridge non può nascondere a se stessa che l’attrazione per Liam non è mai cessata ed il giovane le confessa che sarebbe estremamente geloso di una sua eventuale relazione con un altro uomo.

Liam è confuso riguardo all’adozione definitiva di Douglas e neppure il ricordo di quanto il piccolo si sia divertito insieme a Beth nella serata di Halloween sembra riuscire a fargli prendere una decisione. Decide così di confessare le sue perplessità a Bill ed il padre si mostra perfettamente d’accordo con lui e gli propone di tornare a lavorare alla Spencer.

Anche Thomas riceve delle pressioni da sua sorella Steffy, che cerca di convincerlo a non concedere a Hope la custodia di Douglas. Ma lui sembra intenzionato a portare a termine i suoi piani e progetta una serata a tre, con la donna che vorrebbe al suo fianco ed il piccolo.

Ridge intanto scopre che per pulire le lavatrici industriali viene impiegato l’acido fluoridrico, una sostanza estremamente pericolosa e si confida con Shauna.

Spoiler e anticipazioni Beautiful: Thomas firma i documenti per l’adozione?

Alla Forrester Thomas si prepara a firmare i documenti per concedere la custodia congiunta del bambino a Hope. Secondo i suoi progetti questo dovrebbe bastare per convincere la giovane Logan delle sue buone intenzioni e spingerla a decidere di formare una nuova famiglia con lui. Ma qualcosa va storto e tra i due scoppia una violenta lite.

Alla Forrester Thomas si prepara a firmare i documenti per concedere la custodia congiunta del bambino a Hope. Secondo i suoi progetti questo dovrebbe bastare per convincere la giovane Logan delle sue buone intenzioni e spingerla a decidere di formare una nuova famiglia con lui. Ma qualcosa va storto e tra i due scoppia una violenta lite.