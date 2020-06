Le anticipazioni di Beautiful dal 20 al 26 giugno 2020 ci svelano che Xander, venuto a conoscenza dello scambio delle culle, si mostra contrariato per l’atto criminoso commesso dal dottor Reese e insiste perché il ginecologo confessi tutto alla polizia. Intanto però Liam e Hope, le vittime del piano messo in atto dal medico con la complicità di Flo Fulton, decidono di dirsi addio.

Anticipazioni Beautiful, trama puntate dal 20 al 26 giugno 2020

Dopo la cena in cui Hope ha confessato a Liam di volere l’annullamento del loro matrimonio, l’uomo si reca da Steffy sostenendo di volersi dedicare completamente alla piccola Kelly ed a Phoebe. Steffy è felicissima per la decisione presa da Liam di tornare da lei. Anche Ridge appare soddisfatto per la piega che hanno preso gli avvenimenti.

Ovviamente quello più felice di tutti è Thomas che sente di aver finalmente raggiunto il suo scopo, quello di allontanare Hope da Liam.

Carter invece, pur avendo già predisposto tutti i documenti per ufficializzare l’annullamento del matrimonio tra i due, prova ancora una volta a convincere Hope a ritornare sui suoi passi. Anche Brooke è sempre più convinta che la figlia stia facendo un gravissimo errore e cerca di convincerla a rinunciare all’annullamento del suo matrimonio.

Spoiler Beautiful: il tentativo di Xander

Xander, dopo aver capito che non riuscirà mai a convincere il dottor Reese a confessare il suo terribile gesto alla polizia, tenta di convincere Flo Fulton a rivelare a Liam e Hope la verità sulla loro bambina.

Mentre cerca di spiegare alla giovane donna la crudeltà del loro gesto e spingerla a confessare alla coppia che la piccola Beth è viva e che si tratta proprio di Phoebe, sopraggiunge nella stanza Zoe. Tra la Fulton e la figlia del dottor Reese scoppia una violenta lite riguardo a Hope. Flo è infatti sempre più convinta che la cugina abbia tutto il diritto di conoscere la verità mentre Zoe è preoccupata per le conseguenze che quel gesto potrebbe avere sul futuro del padre.

Le nostre news sulla celebre soap americana terminano qui. Per rimanere sempre aggiornati sulle anticipazioni Beautiful l’appuntamento, cari amici lettori, è per la settimana prossima. Intanto qui potete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate di Beautiful, in onda dal lunedì al sabato alle 13,45 su Canale 5.