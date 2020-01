Le anticipazioni di Beautiful delle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 20 a domenica 26 gennaio garantiscono nuove emozioni. Reese svelerà il suo segreto a Flo, mentre Steffy e Taylor pianificheranno l’adozione della piccola Beth. Taylor darà 50 mila dollari al ginecologo, ma i suoi debitori minacciano di far del male a sua figlia.

Anticipazioni Beautiful, trame fino al 26 gennaio

Reese confesserà a Florence di sentirsi una persona sporca e che è stato costretto a fare lo scambio di neonati solo per salvare sua figlia. Hope sarà ancora distrutta per la perdita della piccola Beth e Liam suggerirà alla moglie di mettere via l’ecografia. Nel frattempo, il dottor Buckingham confiderà a Zoe che presto spariranno tutti i suoi problemi economici. La modella si mostrerà confusa e allo stesso tempo preoccupata.

Steffy incontrerà per la prima volta la neonata che vorrebbe adottare e se ne innamora perdutamente. La giovane Fulton riferirà a Reese che l’incontro con la Forrester è andato molto bene e che presto il suo piano andrà in porto.

Spoiler Beautiful: Liam abbraccia la piccola Beth

Le anticipazioni delle puntate italiane di Beautiful in programma fino al 26 gennaio si concentrano sulla piccola Beth. Liam confesserà a Wyatt di essere confusio per l’imminente adozione decisa da Steffy. La loro conversazione verrà interrotta da una telefonata dell’ex moglie, che gli chiederà di aiutarla a realizzare il suo sogno: dare una sorellina a Kelly. Liam accetterà di vedere la neonata, solo per il bene di sua figlia Kelly.

Il piano di Reese filerà liscio come l’olio e la giovane Fulton porterà la neonata in casa di Steffy. Taylor darà al dottor Buckingham un anticipo di 50 mila dollari, ma i suoi debitori non si accontenteranno di quella briciola. I malfattori minaceranno di far del male a Zoe se il ginecologo non restituirà tutti i soldi prestati. Nel frattempo, Liam stringerà tra le braccia la bambina adottata da Steffy, senza sospettare che si tratti della piccola Beth. Il giovane Spencer confesserà a Steffy di sentire una connessione bellissima con la nuova arrivata e la Forrester farà i salti di gioia.