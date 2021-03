Le anticipazioni di Beautiful dal 2 al 9 aprile 2021 ci svelano che non mancheranno momenti di tensione in casa Forrester. Steffy, che aveva accettato di assecondare il fratello tendendo una trappola a Hope e Liam, sembra ripensarci.

Beautiful soap, anticipazioni trama puntate dal 2 al 9 aprile 2021

Hope è rimasta sconvolta quando si è trovata davanti Steffy tra le braccia di Liam e ha deciso di lasciarlo. La figlia di Ridge si sente in colpa per quanto accaduto e vorrebbe rivelare all’ex che si è trattato di una messinscena organizzata da suo fratello, ma Thomas le impedisce di rovinare i suoi piani.

Brooke cerca invano di far ragionare la figlia che sembra però irremovibile. Nel frattempo Ridge sembra trovare sempre più comprensione in Shauna.

Le cose sembrano non andare bene neppure per Sally, che sul piano professionale teme il licenziamento quando viene a sapere da Ridge e Steffy che i suoi bozzetti non vanno bene, mentre su quello sentimentale deve combattere contro Quinn che sembra sempre più convinta che la donna giusta per suo figlio sia Flo e non lei.

Anche Shauna è convinta che sua figlia ami ancora Wyatt e la sprona a non perdere la speranza di poter tornare insieme a lui, anche se al momento è fidanzato con Sally. Quinn e Shauna si augurano che i loro figli tornino presto insieme, e la madre di Wyatt incoraggia Shauna a non perdere neppure lei le speranze con Ridge. Quando Wyatt e Flo si riavvicinano giunge un messaggio di Katie che chiede ai due ragazzi di raggiungerla.

Brooke avverte sempre più che il suo matrimonio con Ridge è in pericolo e chiede a Eric di cacciare via Shauna e Quinn. Ma quest’ultima ascolta di nascosto la conversazione. Eric, dopo aver cercato di calmare Brooke, va in ufficio. Quando più tardi Quinn rientra le due donne hanno un duro confronto a causa di Shauna.

Spoiler e anticipazioni italiane Beautiful: il ringraziamento di Katie

Alla Spencer Katie tiene un discorso davanti a Bill, Will, Justin e Donna, con il quale vuole esprimere la propria gratitudine a Flo per il gesto che ha compiuto e che le ha salvato la vita. Proprio mentre la donna parla Flo arriva insieme a Wyatt. Pe run momento la tensione si fa altissima e Bill appare titubante, ma poi tutti decidono di perdonarla.

Per sapere se Flo e Wyatt torneranno insieme, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful. Intanto qui potete rivedere tutte le puntate in replica streaming di Beautiful trasmesse ogni giorno alle ore 13:40 su Canale 5.