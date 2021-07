Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 17 al 23 luglio 2021 ci svelano che Wyatt si mostra preoccupato dal fatto di dover comunicare a Sally la sua decisione. Parlando con Bill il giovane infatti svela il suo timore che lei possa offendersi dal suo rifiuto ad ospitarla.

Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 17 al 23 luglio 2021

Bill però lo convince che la scelta fatta è quella giusta e che Sally ha bisogno di strutture mediche adeguate. Nel frattempo Flo scopre che la ragazza ha messo in atto una falsa solo per cercare di riconquistare Wyatt ed è determinata a smascherarla davanti a tutti. Ad apparire poco interessata alla vicenda è Katie che, ancora scioccata dalla storia del bacio tra Brooke e Bill, sembra tutt’altro che interessata a confrontarsi con loro. Quando lo Spencer si reca da lei pregandola di tornare insieme Katie gli oppone un netto rifiuto.

Liam si reca a casa di Steffy per vedere la bambina e parlare della sua nuova condizione di uomo sposato. La situazione tra Sally e Flo precipita e la Fulton sviene dopo essere stata colpita alla testa. Sally sembra non voler cedere: il suo piano per riconquistare Wyatt deve proseguire secondo i suoi piani, a qualunque prezzo. Con la complicità della dottoressa Escobar tiene quindi Flo prigioniera, perché la ragazza non le impedisca di trascorrere una notte con Wyatt e rimanere incinta.

Intanto lui è impegnato a consolare a sua volta Bill, che si è appena sfogato e gli ha svelato che non riesce a farsi perdonare da Katie.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: incidente in moto per Steffy

Liam non può fare a meno di offrirsi di tenere la piccola Kelly e permettere a Steffy di uscire in moto. Poco dopo però la giovane Forrester rimane vittima di un incidente.

Per sapere quali conseguenze avrà l’incidente in moto di Steffy e se Flo riuscirà a liberarsi e svelare a tutti i piani di Sally, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

