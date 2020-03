Le anticipazioni di Beautiful da lunedì 16 a domenica 22 marzo 2020 rivelano che sarà una settimana piena di vicende entusiasmanti. Brooke assisterà al bacio tra Ridge e Taylor! La sua reazione sarà immediata. La rivelazione del piccolo Douglas scioccherà Thomas, che sarà costretto a distruggere il suo piccolo e innocente desiderio. Nel frattempo, Katie consolerà Bill, in colpa per la morte di Caroline.

Anticipazioni Beautiful, trame puntate fino al 22 marzo

Dopo la triste notizia della dipartita di Caroline, Ridge e Taylor si avvicineranno sempre di più. Tra una chiacchierata all’altra i due finiranno per baciarsi davanti agli occhi increduli di Brooke. In seguito, la madre di Hope chiederà loro spiegazioni, ma i genitori di Thomas negheranno con fermezza di averlo fatto. Eric tenterà in tutti i modi di far rimanere Sally alla Forrester Creations.

Bill si sentirà in colpa per aver usato la nipote Caroline per i scopi malvagi scopi. Il signor Spencer, però, potrà contare su sostegno morale di Katie. Nel frattempo, Hope e il piccolo Douglas instaureranno un legame speciale, come madre e figlio. Durante un’aspra discussione, Taylor e Brooke arriveranno alle mani. Thomas, intanto, mediterà di rifarsi una vita con Hope Logan.

Spoiler Beautiful: Thomas punta Hope

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate italiane che andranno in onda fino al 22 marzo rivelano che Thomas farà di tutto per conquistare Hope. Liam rivelerà al fratello Wyatt di essere preoccupato per la moglie e per il suo attaccamento per Douglas.

Nel frattempo, Eric dirà alla sua famiglia di non approvare che Dani e Karen siano tornate a New York per il bene di Douglas. Thomas, però, gli dirà che Karen lo ha fatto per sentirsi più vicina alla figlia scomparsa.

Taylor cercherà di convincere Ridge che Thomas e Hope sarebbero una bella coppia: il piccolo Douglas e la giovane Logan hanno perso una persona importante. Inoltre, la psicologa farà capire all’ex marito che il loro nipotino si sta affezionando alla moglie di Liam.

Nel frattempo, Thomas proverà a distrarre suo figlio che soffre per la mancanza della mamma. Il bambino dirà al padre di avere una nuova mamma: Hope. Thomas gli spiegherà che Hope non potrà diventare sua madre perché ha già la sua famiglia.