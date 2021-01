Le anticipazioni di Beautiful dal 16 al 22 gennaio 2021 ci svelano che Hope potrebbe essere davvero disposta a tutto pur di ottenere la custodia del piccolo Douglas. La giovane Logan infatti decide anche di prendere parte alla festa di Eric solo per assicurarsi che Thomas non chieda l’affidamento esclusivo del bambino.

Anticipazioni Beautiful soap, trama puntate dal 16 al 22 gennaio 2021

Ridge decide che sia meglio fingere di non sapere che Shauna si trova ospite a casa di Eric e Quinn e che quindi vivranno tutti sotto lo stesso tetto.

Thomas propone a Hope di trascorrere un’ultima notte d’amore con lui in cambio della custodia di suo figlio Douglas. Mentre Hope è assalita dai dubbi e si chiede se cedere al ricatto del suo ex Liam e Steffy trascorrono insieme alla loro bambina la festa di Halloween. I due si lasciano andare al ricordo di un tempo in cui sono stati davvero felici. Liam rivela a Steffy che se lei decidesse di avere una relazione con un altro uomo, lui sarebbe gelosissimo.

Sembra che la decisione di Ridge di ignorare la presenza di Shauna nella dependance di Eric e Quinn non sia sufficiente a tenerlo al riparo dalle sue avances: la Fulton infatti non perde occasione per provocarlo.

La proposta di Thomas a Hope ha fatto nascere in lei tantissimi dubbi, e per cercare di fare chiarezza decide di confidarsi con Brooke. La madre sa bene che il grande desiderio di Hope di ottenere l’affidamento del piccolo Douglas potrebbe portarla a cedere al ricatto e teme seriamente per la serenità di sua figlia.

Spoiler e anticipazioni Beautiful: quale decisione prenderà Hope?

In questa settimana vedremo Hope in preda ad una grande incertezza: da una parte c’è l’amore che prova per Liam, mentre dall’altra avremmo modo di vedere quanto ci tenga ad ottenere l’affidamento di Douglas. Thomas è stato sicuramente ben chiaro nella sua proposta ed il timore di Brooke che la figlia sia disposta a cedere al ricatto di Thomas in nome dell’affetto che la lega al bambino potrebbe essere più che fondato.

Nel frattempo Liam si sta riavvicinando pericolosamente a Steffy. La relazione tra Hope e Liam è di nuovo in serio pericolo? Per saperlo dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui e l'appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani avremmo nuove news su The Bold and The Beautiful.