Le anticipazioni di Beautiful dal 14 al 20 novembre 2020 ci svelano che potremmo assistere presto alla scarcerazione di Flo Fulton. La giovane donna che ha aiutato il dottor Reese a portare a compimento l’inganno iniziato con lo scambio delle culle potrebbe presto uscire di prigione, grazie anche all’accordo di immunità accettato da Ridge. Ma cosa fa cambiare idea allo stilista, che fino ad ora si è sempre detto ben felice di saperla in prigione? Sembra che dietro a tutto vi sia il desiderio di proteggere, ancora una volta, suo figlio Thomas.

Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 14 al 20 novembre 2020

Brooke non è affatto convinta dell’estraneitàdi Thomas nei fatti che hanno condotto alla morte di Emma ed è per questo che da a Bill il permesso di accedere al garage, dove potrebbero esserci quelle prove che il magnate sta cercando per collegare il figlio di Ridge all’incidente della giovane donna. Steffy intanto va a trovare Thomas.

Mentre Brooke si mostra sempre più determinata nel desiderare che Thomas paghi per tutto il dolore che ha causato, Ridge è invece disposto a tutto pur di proteggerlo, tanto da accettare la proposta di Sanchez di assecondare la richiesta di immunità per Flo Fulton. Se da un lato accettare quella proposta significa far uscire la figlia di Shauna di prigione, dall’altro eviterebbe che Thomas venga messo alla berlina dalla stampa. L‘immunità di Flo eviterebbe di arrivare ad una deposizione della giovane che potrebbe davvero nuocere molto anche a Thomas. Per questo Ridge, seppure controvoglia, decide di concedere alla figlia di Shauna la libertà.

Spoiler Beautiful: matrimonio a rischio tra Brooke e Ridge?

Il ritorno a casa di Thomas finisce per provocare una profonda crisi nel matrimonio tra Brooke e Ridge. Lo stilista ancora non ha accettato il fatto che la moglie si sia rifiutata di chiedere scusa a suo figlio per quell’incidente che ha causato la caduta di Thomas dalla scarpata. Ridge non riesce a convincersi neppure completamente che possa davvero essere stato solo un incidente.

Davanti alla richiesta di Brooke, che vuole che Thomas lasci la loro casa, Ridge si mostra contrario. I due finiscono per litigare e subito dopo Ridge, fuori di se, va ad ubriacarsi al Bikini. Shauna si presenta a casa di Brooke e tra le due donne c’è un acceso scontro verbale, al termine del quale la moglie di Ridge invita Shauna ad andarsene.

Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui e per sapere se Ridge e Brooke riusciranno a superare questo momento di tensione dovremmo attendere ancora qualche giorno. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani avremmo nuove news su The Bold and The Beautiful. Intanto qui potete rivedere tutte le puntate in replica streaming di Beautiful trasmesse ogni giorno alle ore 13,40 su Canale 5.