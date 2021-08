Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 14 al 20 agosto 2021 ci svelano che nelle nuove puntate della soap americana vedremo Brooke disperata, dopo aver appreso del matrimonio di Ridge e Shauna, e quest’ultima preda di sensi di colpa per il tranello teso al Forrester. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 14 al 20 agosto 2021

Ridge continuerà ad avere vuoti di memoria e sarà convinto di aver ordinato a Carter di depositare i documenti con cui veniva sciolto il suo matrimonio con Brooke. In seguito a questo il matrimonio tra Ridge e Shauna sembrerebbe essere perfettamente legale.

Donna però non è affatto convinta che sia andata proprio così e cerca di convincere Eric che quella nuova unione sia in realtà solo un imbroglio. Dal canto suo Shauna non potrà fare a meno di accusare sensi di colpa per il tremendo tranello che ha teso a Ridge, con la complicità di Quinn.

Inevitabile la reazione di Brooke che, sentendosi tradita e umiliata, non siterà a cacciare di casa Ridge. Più tardi parlando con Donna la Logan dichiarerà che non intende perdonare il Forrester per quello che le ha fatto, ponendo fine al loro matrimonio e sposando Shauna. Mentre Eric esorterà Brooke a non arrendersi, Ridge sarà intento a comunicare alla figlia Steffy la grande novità. La notizia lascerà la giovane scioccata.

Steffy sarà ancora in convalescenza dopo l’incidente in moto, e Thomas si recherà spesso a casa della sorella che ancora non avrà recuperato le forze. In occasione di una di queste visite i due fratelli parleranno del nuovo matrimonio tra Ridge e la Fulton e il ragazzo si dimostrerà convinto che lei abbia in realtà teso un tranello al padre. La discussione verrà interrotta da un malore improvviso di Steffy, a seguito del quale Thomas le consiglierà di chiamare il dottor Finnegan.

L’unica a vivere questa nuova situazione con sorprendente serenità sembrerà essere Quinn, che farà di tutto per convincere l’amica a godersi il suo nuovo stato di signora Forrester.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Ridge determinato a riconquistare Brooke

Il compito non apparirà certo dei più facili, eppure Ridge sembrerà disposto a mettercela tutta per cercare di riconquistare Brooke. La Logan, in lacrime per la fine del loro matrimonio, non sarà però disposta a perdonarlo tanto facilmente.

La sua rabbia finirà per riversarsi interamente su Quinn, colpevole agli occhi di Brooke di aver messo lo zampino nel matrimonio tra Ridge e Shauna. In quel momento entrerà proprio la Fulton e nell’udire le parole di Brooke il suo senso di colpa potrà solo aumentare.

Sarà veramente la fine della storia tra Brooke e Ridge oppure il Forrester riuscirà a farsi perdonare? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

