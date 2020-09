Le anticipazioni di Beautiful dal 13 al 19 settembre ci svelano che la verità sullo scambio delle culle è sempre più vicina, nonostante i ripetuti tentativi di Thomas di mantenere segreta la cosa per poter sposare Hope. Se il giovane rampollo di casa Forrester è infatti riuscito a portare a termine il suo piano e condurre Hope all’altare infatti, lei dimostrerà fin dal primo momento che il solo motivo per cui ha accettato di pronunciare il suo sì è legato al desiderio di dare una madre a Douglas.

Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 13 al 19 settembre 2020

Sono molti gli elementi che ci dimostreranno che Hope non ama Thomas: dal suo rifiuto a trascorrere con lui la prima notte di nozze al senso di fastidio che non riesce a contenere quando scopre che lui ha prenotato una notte in hotel per la loro luna di miele.

Durante la cerimonia nuziale saranno molti gli episodi che ci faranno comprendere che il momento in cui Hope e Liam scoprono che Beth è viva è sempre più vicino.

La bimba che loro credono morta è stata in realtà sostituita con un’altra neonata alla clinica, per poter essere poi data in adozione a Steffy facendole credere che si trattasse di Phoebe, la figlia di Flo.

Ed è proprio Phoebe che lascerà tutti con il fiato sospeso quando, durante lo scambio delle promesse matrimoniali tra i due neo sposi, si rivolgerà a Hope chiamandola “mamma“.

Più tardi toccherà a Liam, che parlando al telefono con Hope le dichiarerà il suo amore. Sarà sempre Liam ad insospettirsi quando durante il ricevimento sente Flo e Thomas discutere animatamente facendo riferimento ad un segreto. Insospettito chiederà a Wyatt un aiuto per scoprire cosa nascondono i due.

Spoiler Beautiful: i sospetti di Wyatt

Una frase pronunciata da Flo finisce per insospettire Wyatt che inizia ad intravedere la verità. D’altronde la Fulton è sempre più determinata a confessare a Hope che Beth è viva e sembra che il momento in cui lo scambio delle culle viene alla luce sia sempre più vicino.

Come cambierà la vita dei protagonisti quando verranno a sapere del terribile inganno portato a termine dal dottor Reese con la complicità della Fulton? Per saperlo, cari amici lettori, continuate a seguirci. L’appuntamento è per la prossima settimana con nuove anticipazioni di Beautiful. Nel frattempo qui potete seguire tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni giorno su Canale5.