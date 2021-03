Le anticipazioni di Beautiful dal 13 al 19 marzo 2021 ci svelano che Hope finirà per assumere Thomas, che sarà così al suo fianco come stilista nella realizzazione della linea di moda “Hope for the future“. La giovane Logan non si fermerà davanti alle opposizioni del marito e riuscirà a strappare un faticoso consenso a Liam. In questa situazione l’unico che sorriderà beffardo sarà Thomas.

Beautiful soap, anticipazioni trama puntate dal 13 al 19 marzo 2021

L’assunzione di Thomas darà a Hope un incredibile vantaggio nella sfida di moda che si è venuta ad instaurare con la rivale Steffy. Ma mentre la giovane Logan vedrà nella coalizione con Thomas un importante passo verso il successo, sua madre sarà di tutt’altro avviso e non mancheranno le infinite discussioni con Ridge legate sempre a Thomas. I due si ritroveranno ad un breve passo dall’ennesimo divorzio.

Oltre a Thomas troverà un posto anche Zoe nel lancio della nuova collezione di moda: la presenza della ragazza in passerella verrà confermata proprio da Hope, seppur tra mille incertezze e perplessità. Il male che la figlia del dottor Reese le ha causato in passato non potrà mai essere dimenticato, ma l’insistenza di Thomas avrà la meglio nella decisione di Hope riguardo a Zoe.

Si tratterà solo di ammirazione per la sua bravura o ci sarà qualcosa di più? La notizia di una relazione tra Thomas e Zoe giungerà fino alle orecchie di Carter, mentre Steffy sarà intenta a spiegare a Brooke che la decisione di assumere la giovane figlia del medico sia partita da Liam, che spererà di riuscire così a spiare il rivale Thomas.

Il figlio di Ridge non farà mistero della sua gratitudine verso la sua famiglia, che con quel gesto avrà saputo dimostrare di riporre ancora molta fiducia e stima in lui. Ma il suo ringraziamento più grande sarà rivolto a Hope per averlo fatto tornare nella sua vita.

La competizione che vedrà Steffy e Sally opporsi alla company Hope e Thomas entrerà nel vivo e si farà sempre più agguerrita. Steffy e Sally avranno modo di confrontarsi spesso sul presunto cambiamento di Thomas, mentre il giovane Forrester non perderà occasione per stare più vicino possibile a Hope approfittando del lavoro. La figlia di Brooke insospettita proverà anche a chiedere spiegazioni al ragazzo, e lui riuscirà a convincerla di non avere più alcun interesse o ossessione per lei. Thomas proseguirà rivelandole di essere addirittura pronto per una nuova relazione con Zoe.

Spoiler e anticipazioni italiane Beautiful: Thomas e Zoe, una nuova coppia?

Il fatto che Thomas abbia dato appuntamento a Zoe darà a Steffy la speranza che suo fratello sia davvero cambiato. Più tardi la Forrester, parlando con Brooke, si dichiarerà convinta di potersi accorgere se Thomas le mentirà. La speranza che sia cambiato veramente è pienamente condivisa da Hope, ma mentre il figlio di Ridge farà di tutto per convincere Zoe del suo amore, Liam nutrirà molti dubbi e continuerà a temere per l’incolumità di Hope.

Per sapere se i timori di Liam saranno fondati, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful. Intanto qui potete rivedere tutte le puntate in replica streaming di Beautiful trasmesse ogni giorno alle ore 13:40 su Canale 5.