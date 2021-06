Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 12 al 18 giugno 2021 ci svelano che assisteremo ad un riavvicinamento tra Brooke e Ridge. Il Forrester infatti, dopo la reazione del figlio davanti alla messinscena ideata da Hope nel giorno del matrimonio tra lui e Zoe, comprende di ver sempre sbagliato a difendere Thomas e giustificare i suoi comportamenti. La reazione di Thomas davanti a Hope vestita da sposa convince tutti che il ragazzo sia preda di un’ossessione e, oltre a Ridge, anche Steffy e Zoe sembrano determinate a voltargli le spalle.

Beautiful soap, anticipazioni trama puntate dal 12 al 18 giugno 2021

Tutto sembra volgere al meglio per Ridge e Brooke, tanto che l’uomo fa uno stupendo regalo alla moglie: una cornice digitale. Ma sarà proprio questo dono a causare nuove discussioni nella coppia, quando Quinn decide di caricare proprio su quella cornice digitale un’immagine che ritrae Brooke e Bill intenti a scambiarsi un bacio.

Flo, parlando con Shauna, si dice felice al pensiero che Wyatt possa prendersi cura di Sally e si augura anche che la ragazza si decida a dirgli la verità sulle sue reali condizioni di salute. Quando lo fa scopre che Wyatt era già a conoscenza della sua situazione di malata terminale e le ribadisce il fatto di essere felice di trascorrere con lei il tempo che le resta.

Shauna non comprende la volontà di Sally di mantenere segreta la sua malattia, anche perché se rinunciasse a insabbiare le cose potrebbe ottenere aiuto da persone competenti. Ma la verità sembra diversa, e i primi sospetti arrivano quando Sally, in un dialogo con la dottoressa Escobar, la convince a proseguire con la messinscena della sua malattia. Una visita improvvisa di Flo però rischia di rovinare i suoi piani.

Trame Beautiful anticipazioni italiane: festa amara per il ricongiungimento di Brooke e Ridge

Donna organizza in compagnia di Brooke una grande festa per il ricongiungimento di quest’ultima con Ridge. Ma durante i festeggiamenti la cornice digitale che Ridge ha regalato alla moglie rivela una amara scoperta per il Forrester e per Donna. L’immagine che racchiude, e che Quinn ha abilmente caricato, raffigura Brooke e Bill che si baciano.

Se Donna rimane sconvolta davanti a quella foto, Quinn esulta in cuor suo perché è convinta che, dopo aver appreso del tradimento della moglie, Ridge lascerà Brooke per sempre. Inutile dire che dietro a questo piano di Quinn c’è racchiuso il desiderio di aiutare l’amica Shauna a coronare il suo sogno d’amore. Brooke decide però di recarsi da Quinn per chiarire le cose.

Il piano architettato da Quinn rischia di fallire miseramente? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

