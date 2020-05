Le anticipazioni di Beautiful, dal 11 al 17 maggio 2020, ci svelano che Shauna e Flo vengono accolte molto calorosamente da Brooke, Ridge e Hope. I tre sono ansiosi di vedere la Fulton al lavoro all’interno della Forrester Creations. Hope in particolare vuole che la nuova cugina inizi a lavorare con lei quanto prima. Sebbene Flo appaia all’inizio titubante, le insistenze di tutti finiscono per dimostrarle che è davvero la benvenuta ed accetta di lavorare presso la Forrester.

Anticipazioni Beautiful: trama puntate del 11 al 17 maggio 2020

Hope ammette di sentirsi molto legata a Douglas e si mostra sempre più contenta

di fargli da mamma. Thomas è molto felice di sentirglielo dire e, dopo aver abbracciato la giovane, le ruba un bacio. Hope incredula, si stacca subito da lui.

Wyatt chiede a Sally alcune spiegazioni sul suo rapporto con il rampollo Forrester. Ma in realtà non ha niente da temere: Thomas dichiara il suo amore a Hope e le dice di volere una famiglia con lei.

L’interesse dimostrato in più di un’occasione da Thomas nei confronti di Hope, preoccupa molto Brooke. Non la pensa così Ridge, che invece ritiene che le due coppie Thomas-Hope e Liam-Steffy sarebbero la soluzione migliore per tutti.

Spoiler Beautiful: Zoe è preoccupata per suo padre

Xander capisce che qualcosa sta turbando Zoe e pensa che si tratti ancora di

suo padre. In effetti la ragazza sa bene che lo scambio delle culle ideato dal dottor Reese potrebbe avere conseguenze drammatiche per tutti, così come si rende conto sempre di più che la verità potrebbe venire a galla da un momento all’altro.