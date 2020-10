Le anticipazioni di Beautiful dal 10 al 16 ottobre 2020 ci svelano che vivremo attimi di grande emozione assieme a Ridge e Brooke, che aspettano con impazienza il ritorno a casa di Liam e Hope con la piccola Beth. La verità sullo scambio delle culle è finalmente venuta alla luce ed avremo modo di vedere come questo evento cambierà la vita a molti dei protagonisti della soap.

Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 10 al 16 ottobre 2020

Quanto è accaduto ha inevitabili ripercussioni su tutti. Steffy si dovrà separare da Phoebe ed accantonare per il momento la gioia di poter dare una sorellina a Kelly. Quella gioia provata quando Flo e il dottor Reese le avevano proposto l’adozione di Phoebe lascia il posto alla delusione di veder svanire il suo sogno, con la consapevolezza di avere, anche se involontariamente, causato il dolore di Hope e Liam.

Thomas ha visto sfumare la possibilità di avere Hope al suo fianco: da quando lei e Liam hanno scoperto che Beth è ancora viva sono tornati ad essere una famiglia felice. Adesso il figlio di Ridge è a casa dell’amico Vinny a chiedersi come fare per poter tornare a stringere Hope tra le sue braccia. Anche per Douglas le cose cambieranno: adesso ha una nuova mamma che non sembra trovare le parole per dimostrarle la sua riconoscenza. All’inizio Hope aveva fatto fatica a credere alle rivelazioni del bambino, quando la rassicurava sul fatto che Beth non era affatto morta alla clinica il giorno del parto, ma che era Phoebe, la bimba data in adozione a Steffy dal dottor Reese con la complicità di Flo Fulton.

La posizione di Flo si è fatta improvvisamente difficile. Fino a pochi giorni prima Brooke si mostrava entusiasta di saperla parte della loro famiglia ma dopo aver scoperto quale ruolo la giovane ha avuto in tutta la storia sembra tutt’altro che intenzionata a perdonarla per il dolore causato. A niente serve l’intervento di Shauna che, arrivata mentre le Logan discutono tra di loro, prova a difendere la figlia. Flo dal canto suo cerca di fare il possibile per farsi perdonare da Hope.

Spoiler Beautiful: l’arresto del dottor Reese

Fuggire lontano non è stato sufficiente al dottor Reese per mettersi al riparo dalle conseguenze del suo diabolico piano: lo scambio delle culle è ormai venuto alla luce e lo ha condotto direttamente dietro le sbarre. Quando Ridge riceve la telefonata con cui gli viene comunicata la notizia dell’arresto del padre di Zoe, tutti sembrano pensare che, se anche nessuno potrà mai restituire i momenti che Hope e Liam non hanno potuto condividere con la loro bambina, almeno adesso è stata fatta un po’ di giustizia e possono cominciare a guardare al futuro, di nuovo come una famiglia felice.

Bill, Katie e Will si recano a far visita alla piccola Beth e il magnate, proprio in quell’occasione, si lascia andare e fa una dichiarazione di enorme affetto rivolta al figlio ed alla nipotina appena ritrovata.