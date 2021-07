Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 10 al 16 luglio 2021 ci svelano che la messinscena architettata da Sally con la complicità della dottoressa Escobar ha le ore contate e che presto la verità verrà fuori.

Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 10 al 16 luglio 2021

Sally non sta affatto morendo, e la storia architettata dalla Spectra aveva il solo scopo di riconquistare Wyatt. Flo non nasconde al giovane di trovare ormai insopportabile il fatto che Sally continui a vivere a casa sua ricattandolo emotivamente. Più tardi la Spectra si mostra tristissima, mentre si appresta a lasciare la casa di Wyatt, pur riconoscendo che sia lui sia Flo hanno validi motivi per chiederglielo.

Ma l’inganno messo su con l’aiuto della dottoressa Escobar ha i giorni contati e, quando Flo scopre che Sally non è affatto malata, si reca da lei e le rinfaccia di essere una bugiarda. La Spectra all’inizio prova a negare sperando di convincerla che è davvero malata, ma lla fine si vede costretta ad ammettere di aver recitato la commedia solo nella speranza di poter riconquistare Wyatt.

Ridge si risveglia confuso e sembra non ricordare niente della notte appena trascorsa. Brooke spera di convincerlo a dimenticare errori e incomprensioni e ricominciare insieme, forti del loro amore. La vicenda della cornice digitale e del bacio tra Brooke e Bill ha sconvolto tutti, e mentre Bill si reca a casa di Quinn per accusarla di voler distruggere il suo matrimonio con Katie, lei ricorda alla moglie di Bill che è proprio grazie al suo gesto che ha potuto scoprire il tradimento del marito e della sorella.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: le conseguenze del tradimento di Brooke e Bill

Ridge accetterà la proposta della moglie di cancellare tutti gli errori fatti e ricominciare daccapo? E Katie sarà disposta a perdonare la sorella e il marito Bill per quel bacio? Certo è che il gesto compiuto da Quinn potrebbe mettere fine ad entrambi i matrimoni. Per sapere se tutti sapranno davvero mettere una pietra sopra a quanto accaduto, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Qui, trovate le anticipazioni Beautiful Mediaset delle puntate.