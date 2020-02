Le anticipazioni di Beautiful delle puntate che andranno in onda da lunedì 10 a domenica 16 febbraio 2020 sono ricche di colpi di scena imperdibili. Thorne, proprio il giorno di San Valentino, farà una brutta sorpresa a Katie. Zoe metterà alla strette Flo che farà una rivelazione davvero sconvolgente.

Anticipazioni Beautiful, trame fino al 16 febbraio 2020

Brooke, Steffy e Liam saranno preoccupati per Hope la quale ha stretto un legame particolare con la piccola Phoebe. La giovane Logan chiederà alla sorellastra di poter passare più spesso a Malibù per trascorrere un po’ di tempo con le nipotine. Distrutta dalla perdita della piccola Beth, Hope scoppierà a piangere, affermerà di aver paura di non riuscire a diventare madre. Steffy l’ammonirà dicendo che presto diventerà madre.

Più tardi, Sally e Wyatt parleranno a Hope della loro nuova linea sportiva, mentre Pam sorprenderà la giovane Logan con un regalo. Thorne, nel giorno di San Valentino, darà a Katie i documenti per l’annullamento del matrimonio. La madre di Will resterà incredula e basita dal suo gesto. Il fratellastro di Ridge affermerà che la morte di Beth ha riacceso in lui i traumi irrisolti delle morti di Darla e della figlia Aly.

Spoiler Beautiful, Zoe smaschera Flo

Zoe, non fidandosi di Flo, entrerà furtivamente nel suo appartamento e farà una scioccante scoperta. Troverà i documenti dell’adozione della piccola Phoebe e scoprirà che è coinvolta anche Steffy Forrester. Florence, per tenerla a bada, mentirà dicendo di aver partorito la piccola e di averla data in adozione perché non ha soldi per crescerla.

La modella non crederà alle sue parole a causa del suo fisico perfetto e la obbligherà a spogliarsi. La Fulton la caccerà fuori di casa. Zoe racconterà tutto a Xander e prometterà di indagare fino in fondo. Il cugino di Maya la inviterà a rilassarsi e a godersi la loro serata, ma la modella non riuscirà a stare tranquilla. Più tardi, la Buckingham si recherà nuovamente da Flo e origlierà di nascosto la telefonata tra lei e Reese. Scoprirà così dello scambio di culle.