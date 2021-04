Le anticipazioni di Beautiful dal 10 al 16 aprile 2021 ci svelano che non sono momenti facili per Brooke che, dopo la vicenda del divorzio da Ridge, si trova esposta alle violente critiche di Shauna e Quinn. Vediamo nel dettaglio cosa accade nelle trame italiane della soap americana in anteprima.

Beautiful soap, anticipazioni trama puntate dal 10 al 16 aprile 2021

Non mancano gli attacchi di Quinn e Shauna nei confronti di Brooke dai quali la Logan cerca di difendersi mentre neppure l’intervento di Eric che si improvvisa paciere sembra dare grandi risultati. Brooke non esita a cercare di convincere Eric della slealtà della moglie e dell’amica, insistendo perché lui le cacci immediatamente di casa. Il fatto che Brooke tenti di convincere Eric in presenza delle due donne non fa altro che accrescere le tensioni.

Quinn non tarda a rassicurare l’amica Shauna raccontandogli la sua intenzione di vendicarsi su Brooke per l’affronto subìto. Intanto la madre di Hope è intenta a raccontare alla sorella Katie quanto accaduto. Quinn non sembra affatto disposta ad accettare il fatto che Brooke irrompa in casa sua cercando di comandare, né tantomeno che parli male di lei con suo marito Eric cercando così di sabotare il suo matrimonio. Mentre Shauna è intenta a fare le valigie per cercare di far mantenere all’amica un po’ di serenità in famiglia, Quinn si lascia andare ad una confidenza con lei e le rivela che se Brooke non cesserà immediatamente con questo suo comportamento la farà fuori. Più tardi parlando con Ridge, Quinn si lamenta del fatto che Brooke ha convinto Eric a cacciare via Shauna da casa loro.

Wyatt decide di dichiararsi a Flo Fulton, anche se la ragazza vuole prima vederlo fare chiarezza sulla sua relazione con Sally. Più tardi la figlia di Shauna, parlando con Bill e Katie, racconta come si è trovata suo malgrado coinvolta dal dottor Reese nella vicenda del rapimento di Beth, e si dichiara convinta di tornare insieme a Wyatt. La notizia che i due ragazzi hanno riallacciato i loro rapporti non rende felice la madre del giovane, che viene mesa al corrente dal figlio proprio mentre Sally affronta Flo per comunicarle che non è affatto disposta a rinunciare a Wyatt.

Trame Beautiful: anticipazioni italiane: sempre più in crisi il rapporto tra Liam e Hope

Hope ha scoperto Liam tra le braccia di Steffy, e non sapendo che era un piano architettato dal fratello della ragazza corre proprio da Thomas a sfogarsi. Intanto Steffy si pente di aver seguito le indicazioni del fratello e vuole confessare tutto a Liam, ma l’arrivo improvviso diThomas la costringe ancora una volta a tacere.

Liam parla con Bill e gli confida la sua amarezza nel constatare che Hope non sembra voler allontanare Thomas dalla sua vita. Il padre gli consiglia di tornare da Steffy.

Sarà veramente finita tra Hope e Liam? Il ragazzo seguirà i consigli del padre? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

