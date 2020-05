Le anticipazioni di Beautiful dal 1 al 6 giugno 2020 ci svelano che Hope viene ingannata, non solo da Flo, Shauna e Zoe, ma anche da Thomas. Se le prime tre hanno stretto un patto per impedirle di scoprire la verità sulla figlia Beth, Thomas produce una falsa lettera-testamento di Caroline per cercare di innescare in lei il senso materno verso suo figlio. Ma vediamo tutte le anticipazioni riguardanti Beautiful per gli inizi del mese di Giugno 2020.

Anticipazioni Beautiful, trama puntate dal 1 al 6 giugno 2020

Nella prima settimana di giugno assistiamo ad un duplice inganno realizzato alle spese di Hope. Zoe, la figlia del dottor Reese, cerca di spingere Flo e sua madre a lasciare prima possibile la città per fare ritorno a Las vegas. Il suo timore è che la figlia di Shauna possa inavvertitamente far trapelare il segreto che le unisce e che finirebbe per mettere nei guai suo padre.

Lo scambio delle culle, portato a termine dal ginecologo con la complicità di Flo, è infatti ancora al centro delle trame. Dopo che la ragazza ha scoperto di essere la cugina di Hope, la sua sensazione di disagio nel portare avanti il tremendo inganno sembra essersi addirittura accentuata.

Mentre Zoe cerca di dissuadere Flo dal trasferirsi a casa di Quinn, nel timore che questo possa davvero provocare in lei il desiderio di rivelare a Hope la verità sulla figlia Beth, la figlia di Brooke entra nella stanza e riesce ad intercettare parte della conversazione. In seguito chiede spiegazioni sul motivo per cui le due donne stavano parlando della piccola Beth e riceve una spiegazione improvvisata.

Flo e Shauna si trasferiscono a casa di Eric, per la gioia di Quinn che vorrebbe far rimettere il figlio Wyatt assieme a Flo. La Fulton però ha altro a cui pensare. La sua amicizia con Hope le provoca un grande tormento ed i consigli della madre di voltare pagine sembrano non produrre alcun effetto su di lei.

Ma non sono soltanto le tre donne ad ingannare Hope. Anche Thomas sta portando avanti il suo inganno, sebbene per motivi diversi. Dopo aver creato una falsa lettera-testamento della defunta moglie Caroline, l’uomo la fa leggere a Hope. Il suo intento è quello di spingerla affinché il suo senso materno la induca a voler fare da madre al piccolo Douglas. Non è certo una novità che Thomas si è invaghito della moglie di Liam e l’uomo spera, con questo inganno, di legarla a se.

Liam intanto viene incoraggiato sempre più da Wyatt, che insiste perché il ragazzo vada a vivere con Steffy.

Spoiler Beautiful: Katie ha voluto mettere Bill alla prova

Shauna parla con Brooke, Donna e Justin e racconta loro il suo fallimento con Bill. Il magnate infatti non ha ceduto alle sue avances. Intanto Katie confessa a Bill che ha usato volutamente Shauna per metterlo alla prova e scoprire così quanto lui potesse essere fedele.