Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succederà prossimamente nella soap americana? I riflettori saranno puntati su Brooke, che si troverà a dover fare una scelta davvero difficile. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Beautiful, anticipazioni americane: Ridge o Deacon?

Momento di tensione per Brooke, che nelle prossime puntate si troverà davanti a un bivio. Mentre Steffy e Liam saranno impegnati ad allontanare Deacon Sharpe da Hope e fare in modo che Sheila Carter si allontani da Finn, per tornare a vivere serenamente nelle loro rispettive famiglie senza interferenze, Brooke si troverà a gestire i conflitti tra Ridge e il padre di Hope. Lo stilista infatti non sembrerà digerire molto bene il ritorno dell’ex compagno di Brooke, e i tentativi che sembrerà fare per tornare ad occupare un posto importante nella vita di Hope.

Brooke si lascerà andare a uno sfogo che stupirà Ridge per primo, spingendolo a dichiararle nuovamente tutto il suo amore e a confessarle che il tentativo di tenere lontano Deacon dalla sua vita è dovuto solo al fatto che desidera proteggerla. Ma la Logan non sembrerà affatto convinta che privare la figlia della presenza del padre sia una buona idea e Ridge, spinto ormai all’esasperazione, finirà per esplodere di nuovo. Ma i continui conflitti avranno avuto grosse ripercussioni anche sulla Logan, che cercherà ancora una volta un modo per gestire la situazione.

A questo punto a Brooke non resterà che dare a Ridge un ultimatum, affermando che quella è la sua casa e Deacon potrà frequentare la sua abitazione, con o senza il consenso del Forrester. Nel frattempo Hope e suo padre faranno un patto segreto.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: la gelosia di Ridge

Davanti all’affermazione di Brooke Ridge sentirà una punta di gelosia, ben consapevole che la compagna potrebbe ricadere tra le braccia di Deacon.

I timori di Ridge saranno fondati? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.