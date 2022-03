Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succede prossimamente nella soap americana? Riflettori puntati su un personaggio che non ci aspettavamo certo di trovare a Los Angeles, ma che siamo invece abituati a vedere tra le strade di Genoa City, l’immaginaria cittadina del Wisconsin dove è ambientata un’altra soap tramessa da Mediaset, Febbre d’Amore. Quali misteri cela questo incredibile crossover? Scopriamolo insieme.

Beautiful, anticipazioni americane: intrecci e cross over con Febbre d’Amore

Non è certo la prima volta che le due soap si intrecciano. Avevamo già assistito a diversi cross over tra Beautiful e Febbre d’Amore nel corso degli anni. Ricordiamo ad esempio che fu Cristine Blair, volto noto agli appassionati di Febbre d’Amore, a difendere Ridge Forrester nel 2007 in occasione del processo per la morte di Shane McGrath. Anche personaggi come Laurene Fenmore e Sheila Carter non hanno resistito alla tentazione di fare capolino nella bellissima Los Angeles.

Se i cross over da Febbre d’Amore a Beautiful sono stati numerosi nel corso degli anni, quelli che hanno visto i personaggi di Los Angeles “trasferirsi” momentaneamente a Genoa City sono stati decisamente meno. Tuttavia non sono mancate le incursioni dei personaggi di Beautiful nella soap “cugina”: tra i più eclatanti ricordiamo Eric Forrester, che si è recato diverse volte nella cittadina fittizia del Wisconsin, così come sua figlia Felicia e il fotografo Oliver Jones.

Febbre d’Amore e Beautiful, due soap con molti punti in comune

Per quale motivo i personaggi delle due soap si intrecciano così spesso? Cosa hanno in comune Beautiful e Febbre d’Amore? Entrambe create da William J. Bell, rispettivamente nel 1973 e nel 1987, sono trasmesse oltreoceano ambedue sul canale CBS. In realtà appartengono a due case di produzione diverse, e mentre Beautiful è firmata Bell Productions, Febbre d’Amore è di proprietà del colosso Sony.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Summer Newton arriva a Los Angeles

Nelle prossime puntate Beautiful sarà ancora una volta un personaggio di Febbre d’Amore ad affacciarsi nella vita dei Forrester. Si tratta di Summer Newman Abbott. La sua incursione a Los Angeles arriva in risposta all’arrivo nella soap cugina di Sally Spectra, che si è definitivamente “trasferita” a Febbre d’Amore dopo l’inganno ai danni di Flo Fulton e Wyatt Spencer. Sally sperava di cominciare una nuova vita a Genoa City, lavorando per Lauren e iniziando una relazione con Jack Abbott, suocero della Newton.

La rivalità tra Sally e Summer si è poi spostata in campo professionale, quando entrambe hanno preso di mira il posto di comando della JVC, la sezione moda della Jabot Cosmetics che alla fine ha visto trionfare Summer. La giovane però nutre un desiderio di vendetta nei confronti della stilista rivale, che peraltro ha sedotto il suocero per motivi puramente economici, per cui non esita a prendere l’aereo e atterrare a Los Angeles, decisa a scavare tra gli scheletri nell’armadio della Spectra.

Anticipazioni americane Beautiful: Summer arriva a Los Angeles in cerca di risposte

Ufficialmente a portare la Newman a Beautiful è una proposta di collaborazione con Eric Forrester, ma noi sappiamo che la verità è un’altra. D’altronde le insistenti domande che Summer rivolge a Flo e Wyatt non tardano a svelare le sue vere intenzioni.

Purtroppo per i telespettatori italiani però, la situazione interesserà solo marginalmente Beautiful, poiché i retroscena si svolgeranno tra le vie di Genoa City, scenario di Febbre d’Amore, che nel nostro Paese non va più in onda da anni, dopo la cancellazione dal palinsesto di Rete4. Prima di lasciare il seguito di questa intricata trama però, Flo rivela a Summer tutta la storia della finta malattia di Sally.

Nuovi guai in vista per la Spectra? Sicuramente il suo desiderio di chiudere con il passato è rimandato e le vicende che hanno caratterizzato la sua vita a Beautiful sembrano averla seguita anche a Febbre d’Amore. Per sapere quali sviluppi avrà questa storia, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.