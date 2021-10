Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succederà prossimamente nella soap americana? Nelle puntate che stanno andando in onda in questi giorni in Italia i riflettori sono puntati su Steffy, che sembra essere ormai sull’orlo di un precipizio in cui l’abuso di psicofarmaci rischia di farla precipitare. Per lei però sta per iniziare un periodo più sereno. Ma quanto durerà? Scopriamolo insieme.

Beautiful, anticipazioni americane: Steffy, un nuovo amore in arrivo

L’interesse del dottor Finnegan per la bella figlia di Ridge non era solo professionale: già avevamo capito che tra i due stava nascendo qualcosa e gli avvenimenti delle prossime settimane sembrano confermare la nostra intuizione. Tra Finn e Steffy sta nascendo qualcosa di molto più profondo del rapporto tra medico e paziente.

Dopo aver confessato alla giovane Forrester i suoi sentimenti Finn scopre di essere ricambiato e tra i due inizia una love story che regala loro un figlio (il piccolo Hayes) e li porta direttamente all’altare. Ma proprio il giorno del matrimonio accade qualcosa che rischia di rovinare la ritrovata serenità di Steffy. Una donna irrompe durante la cerimonia: si tratta nientemeno che di Sheila Carter, che scopriamo essere la madre naturale di Finnegan.

Prima della sua uscita di scena la signora Carter aveva seminato odio e paura nella famiglia Forrester, e tutto questo rende davvero difficile a Steffy accettare l’idea che lei sia in realtà sua suocera. Nuove nubi all’orizzonte a oscurare la felicità della ragazza? Per il momento la tempesta pare restare lontana, anche perché davanti alle continue intromissioni della dark lady nella loro vita coniugale e al desiderio di sentirsi la nonna del piccolo Hayes, Steffy non esita a prendere una posizione decisa e chiede al marito di fare altrettanto.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Steffy chiede a Finn di scegliere tra lei e la madre naturale

Sheila anche in passato ha spesso fatto ricorso all’inganno per ottenere ciò che voleva, e anche stavolta non mancherà di tentare il tutto per tutto per riguadagnare l’affetto e la stima del figlio. Dopo aver accusato un malore non esita ad accusare Steffy di essere la responsabile del suo stato di salute. Ovviamente il dottor Finnegan si prodiga nelle cure, finché scopre però che la madre in realtà è sana come un pesce.

A quel punto capisce che la presenza di Sheila nella loro vita rappresenta una costante minaccia e la allontana. Ma sarà sufficiente la parola fine che lui mette nel rapporto con la sua vera madre a tenerla lontana definitivamente?

Purtroppo i fatti hanno già più volte dimostrato che la Carter non è una donna che si arrende facilmente e forse le preoccupazioni di Steffy sono tutt’altro che infondate. Per sapere se sarà così dovremo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.