Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succederà prossimamente nella soap americana targata CBS e ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell? Riflettori puntati ancora su Sheila, anche se stavolta la rossa non sarà al centro delle scene per le sue malefatte, ma per un evento tanto romantico quanto inatteso. La vedremo infatti pronta a pronunciare il suo “sì”, e lo sposo sarà Deacon Sharpe.

Anticipazioni Beautiful, Sheila muore?

Come annunciano gli spoiler americani nella soap di Canale 5 vedremo la dark lady protagonista di un periodo abbastanza turbolento. In particolare le news che arrivano da oltreoceano rivelano che Sheila rischierà di morire. Tutto avrà inizio quando Sugar giungerà a Los Angeles.

La donna vorrò vendicarsi sulla Carter, che l’avrà costretta a sottoporsi a un intervento chirurgico per assumere le sue sembianze. La somiglianza tra le due donne sarà incredibile, tanto che Sugar penserà di recarsi a casa di Steffy per ucciderla e far ricadere la colpa sulla sua sosia. Sheila però non sarà disposta a stare a guardare mentre la sua copia le distruggerà la vita, e non esiterà a pugnalarla, uccidendola.

A causa della straordinaria somiglianza tutti penseranno che sia Sheila la donna ritrovata morta. Ma un particolare non sfuggirà all’occhio attento di Deacon.

Deacon scopre che Sheila è viva nelle prossime puntate Beautiful

Già in passato un dito di Sheila aveva dato origine alle indagini sulla sua presunta morte. Analizzando il taglio del dito della donna – ricevuto da Sanchez – Finn era giunto alla conclusione che la sua madre biologica aveva ingannato tutti ed era ancora viva.Quello stesso dito sarà in futuro “protagonista” della scoperta di Deacon.

Recatosi alla cremazione di Sheila, lo Sharpe si accorgerà che il cadavere ha dieci dita dei piedi, e non nove come la sua compagna. A quel punto l’uomo vorrà vederci chiaro e – dopo aver appreso da Lauren Fenmore la storia di Sugar – si convincerà che è lei la donna morta. Deacon capirà che Sheila è viva, ma anche in pericolo.

Spoiler americani Beautiful, Deacon e Finn cercano Sheila

Deacon Sharpe si metterà immediatamente sulle tracce di Sheila, e chiederà aiuto a Finn che stavolta non potrà tirarsi indietro. I due riescono a rintracciare la Carter e Finn – sopraffatto dalla gioia di aver ritrovato la madre sana e salva – le prometterà che non l’abbandonerà più. La sua promessa farà però infuriare Steffy, che lo metterà davanti a un bivio chiedendogli di scegliere tra la madre e la loro famiglia. Finn non se la sentirà di lasciare la moglie e il figlio e sceglierà la famiglia.

Nel frattempo Deacon sarà al settimo cielo per essere riuscito a ritrovare l’amata sana e salva, e le chiederà di sposarlo.

Sheila sposa Deacon nei prossimi episodi Beautiful

Sheila accetterà la proposta di matrimonio di Deacon, e i due si prepareranno così alla cerimonia. Finn sarà costretto a declinare l’invito, mentre Hope deciderà di essere a fianco del padre in un giorno per lui così importante.

Deacon e Sheila organizzeranno il loro matrimonio a “Il Giardino” e ad officiare la cerimonia ci sarà Tom, il senzatetto che avrà contributo a far ritrovare la donna. Nel frattempo Finn proporrà a Steffy di cenare con una pizza e si offrirà di andare a comprarla. Il ragazzo – certo di non imbattersi in Deacon e Sheila visto che in quel momento si staranno sposando – si recherà così al Giardino, ma lì lo attenderà una sorpresa.

Giunto al Giardino Finn scoprirà che la coppia avrà scelto proprio quella location per le nozze. Sheila – vedendol oarrivare – correrà verso di lui felice pensando che il figlio abbia cambiato idea. Lui non riuscirà a spiegare il malinteso e si ritroverà a presenziare alle nozze di sua madre, mentre Steffy – non vedendolo rientrare – gli invierà un messaggio per sapere dove si trovi. Come reagirà la Forrester quando scoprirà che il marito era al matrimonio di Sheila?

Per saperlo dovremmo attendere ancora qualche giorno. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornati.