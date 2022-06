Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succede prossimamente nella soap americana targata CBS e ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell? Riflettori puntati su Sheila Carter, ex moglie di Eric Forrester. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Beautiful spoiler USA, il ritorno di Sheila

Steffy e Finn, dopo aver superato la crisi causata dal tradimento della Forrester con il suo ex Liam, coronano il loro sogno d’amore. Proprio nel giorno del matrimonio però, la coppia riceve un “regalo” inatteso. Alla cerimonia si presenta Sheila Carter, ex moglie di Eric Forrester, che rivela a John Finnegan di essere la sua madre naturale. Facile immaginare lo choc di Steffy, quando scopre che la donna che in passato ha seminato tanto dolore nella sua famiglia è in realtà sua suocera.

Tra le due donne inizia una “convivenza” difficile, con tensioni e litigi che portano Sheila a un gesto estremo: la madre di Finn infatti punta una pistola contro la nuora e non indugia a fare fuoco. Steffy viene salvata dal marito, che però viene dichiarato morto.

In realtà il giovane rimane gravemente ferito, e dopo che i paramedici riescono a percepire un debole battito cardiaco, viene curato dalla madre adottiva Li Finnegan. John è in coma, attaccato ai macchinari: i medici sono convinti che il giovane non possa farcela ma Li non perde la speranza e, dopo aver firmato un falso certificato di morte, si prende cura di lui nella sua casa.

Anticipazioni americane Beautiful, Sheila scopre che Finn è ancora vivo

Sheila viene arrestata per l’omicidio di Finn, ma riesce a evadere durante il trasferimento nel carcere federale. La donna non ha mai saputo i dettagli del funerale e vuole scoprire dove è stato sepolto il figlio.

Per questo subito dopo essere evasa, si mette in contatto con Li. La madre adottiva di John però non ha nessuna intenzione di rivelarle la verità, ma cerca anzi di liberarsi della presenza scomoda della dark lady trattandola freddamente. Ma durante il confronto Sheila sente strani rumori provenire dalla stanza accanto e incuriosita, cerca di scoprire di cosa si tratta.

Inevitabilmente la verità viene a galla: Finn è ancora vivo! Sheila Carter a questo punto incolpa Li di aver lasciato che venisse accusata ingiustamente di omicidio, ribadendo anche il fatto che il colpo di pistola non era rivolto a Finn ma a Steffy. Sheila è convinta di non avere nessuna colpa!

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Sheila colpisce Li

Ma la dark lady non solo vuole essere scagionata, ma pretende che la madre adottiva di John informi Steffy del fatto che lui non è morto, e permetta a lei di trasferirlo in una clinica per potersi prendere cura di lui. Tra Sheila e Li scoppia una discussione violenta, durante la quale la madre naturale di Finn colpisce in testa Li Forrester.

Proprio in quel momento John Finnegan sembra riprendere i sensi…..

L’ultima immagine rimasta impressa negli occhi del dottor Finn prima di entrare in coma è quella della madre naturale che punta una pistola contro di lui e Steffy: la prima che potrà osservare appena “tornato alla vita” sarà quella di Sheila che cerca di liberarsi di Li?

Per conoscere ulteriori dettagli, cari amici lettori, l’appuntamento è per i prossimi giorni, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.