Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succede prossimamente nella soap americana targata CBS e ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell? Riflettori puntati ancora su Sheila Carter e su Finn. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Beautiful spoiler USA, Sheila “accudisce” il figlio

Difficile immaginare Sheila Carter nei panni di una madre premurosa che accudisce il figlio, eppure questa è l’impressione che avrebbe voluto dare con la sua insistenza nel volersi sostituire a Li Forrester, che aveva portato Finn a casa sua dopo che la stessa Sheila lo aveva ridotto in fin di vita, per prendersi cura di lui.

Scoperto che Finn era ancora vivo Sheila si è precipitata a rivendicare i suoi diritti di madre naturale, non esitando a colpire Li pur di poterlo portare in una clinica segreta. Ma John Finnegan è un medico, e sa bene che, sebbene si sia risvegliato dal coma, necessita ancora di cure per potersi rimettere. Il giovane dottore inoltre non riesce a darsi pace al pensiero di Steffy, che lo crede ormai morto.

Più volte implora la madre naturale di portarlo in un ospedale, ma Sheila non può esaudire la sua richiesta perché, se lo facesse, sarebbe di nuovo catturata e ricondotta in prigione.

Anticipazioni americane Beautiful, Finn tenta la fuga

Esasperato dai dinieghi della madre, che peraltro sembra non volergli rivelare dove si trovi Steffy, il dottor Finnegan tenta di fuggire. L’intraprendenza del giovane fa perdere la lucidità a Sheila, che afferrata una siringa tenta di colpirlo per riportarlo a uno stato comatoso.

Difficile dire se a dare a Finn la forza di reagire sia il desiderio di porre fine al tormento di Steffy, che ormai lo crede morto, oppure quello di chiudere definitivamente il capitolo “Sheila” (o più probabilmente entrambi) fatto sta che il giovane medico riesce a rialzarsi e fuggire, lasciando così la donna con un pugno di mosche.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Finn corre da Steffy

Saputo che la moglie si è fatta ricoverare in un istituto psichiatrico per cercare di superare il suo dolore, John Finnegan si precipita da Steffy. In una meravigliosa cornice monegasca la giovane Forrester scopre così che Finn è vivo e può riabbracciarlo.

La gioia diventa doppia quando Finn scopre che anche Li è viva. La madre adottiva, colpita da Sheila, è stata trovata e soccorsa da Bill. La sua testimonianza potrebbe rivelarsi preziosa per mettere, una volta per tutte, Sheila con le spalle al muro.

Per conoscere ulteriori dettagli, cari amici lettori, l’appuntamento è per i prossimi giorni, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.