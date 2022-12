Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succede prossimamente nella soap americana targata CBS e ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell? Riflettori puntati ancora su Sheila, che torna a far tremare i Forrester forte di una strana alleanza. Ma vediamo insieme cosa accade.

Beautiful spoiler USA, il ritorno di Sheila Carter

Nelle puntate americane in onda in questi giorni oltreoceano si scopre che Sheila non è affatto morta sbranata da un orso, come aveva voluto far credere. La perfida Carter infatti si introduce furtivamente nella casa sulla scogliera di Steffy e Finn e li implora di darle una seconda possibilità. Sheila chiede di poter essere la nonna del piccolo Hayes, ma il medico e la figlia di Ridge sono consapevoli della sua cattiveria e si oppongono.

Anticipazioni americane Beautiful, Sheila stringe un’alleanza con Bill

Taylor – una volta saputo che la Carter è tornata – informa Brooke. La dottoressa Hayes teme infatti che la famiglia Forrester sia di nuovo il bersaglio della dark lady. La notizia che Sheila non è morta arriva anche a Bill, sempre più solo e disorientato dopo il rifiuto di Katie e Brooke di tornare a fare coppia con lui.

Il magnate rimane sbalordito nell’apprendere che la criminale è ancora viva, ma al tempo stesso è confuso e fragile a causa del suo dramma personale.

Bill finisce così per stringere una strana alleanza con Sheila, sebbene dagli spoiler d’oltreoceano non siano ancora chiari i motivi che lo spingono a prendere una decisione così clamorosa.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Thomas si riscatta con la sua famiglia

Il giovane Forrester è stato licenziato dal padre, dopo che quest’ultimo ha scoperto il piano diabolico messo in atto dal figlio per causare la fine del suo matrimonio con Brooke. Il giovane è consapevole di aver sbagliato nel cercare di incastrare la matrigna, e le news che arrivano da oltreoceano ci dicono che ben presto il Forrester junior troverà il modo di riscattarsi agli occhi della sua famiglia.

Per sapere di cosa si tratta, cari amici lettori, l’appuntamento è per i prossimi giorni, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5 a questo link.