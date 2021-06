Le anticipazioni americane di Beautiful ci svelano che presto assisteremo a una nuova sconvolgente rivelazione che condurrà Sally Spectra a lasciare le scene. Ma vediamo cosa accadrà in America e poi a seguire in Italia.

Anticipazioni Beautiful puntate americane: Sally ha mentito

Nelle puntate italiane di Beautiful stiamo assistendo al grande sacrificio di Wyatt che, dopo aver saputo che Sally è in punto di morte, ha lasciato l’amata Flo per tornare con lei. Anche la Fulton è stata d’accordo, ritenendo che fosse giusto non privare la ragazza di qualcuno vicino nei suoi ultimi mesi di vita.

La notizia della malattia di Sally ha impietosito anche Ridge e Steffy che non esitano ad affidarle incarichi importanti dopo essere stati informati da Katie delle condizioni di salute della giovane. I Forrester padre e figlia infatti non se la sentono di licenziare la stilista dai capelli rossi, così come Flo e Wyatt non vogliono permettere che trascorra da sola questo brutto momento.

Katie è stata la prima a venire a conoscenza della malattia di Sally, e quest’ultima le ha fatto promettere di non farne parola. Ovviamente sapeva che la sorella di Brooke non avrebbe potuto tenere per sé questa notizia. Katie era sicuramente la persona che meglio avrebbe potuto immaginare lo stato d’animo della giovane, a causa dei suoi precedenti in tema di malattie e forse non è un caso se Sally ha fatto in modo di coinvolgere proprio la sorella di Brooke.

Dopo aver corrotto Penny Escobar, la dottoressa che le ha fatto la diagnosi, Sally ha così ingannato tutti fingendosi malata. In realtà la giovane sta benissimo, e il suo stratagemma aveva il solo scopo di potersi riprendere Wyatt dopo che lui aveva deciso di tornare da Flo.

La figlia di Shauna Fulton è la prima ad accorgersi dell’inganno ideato da Sally e la sua scoperta potrebbe costargli cara. D’accordo ancora con la dottoressa Escobar infatti la Spectra rapisce Flo. Solo grazie a un messaggio d’aiuto all’interno della biancheria intima di Sally Flo riesce a informare Wyatt di quanto ha scoperto. Così, proprio mentre la Spencer si prepara ad assaporare la sua vittoria ed è in procinto di passare una notte di passione con Wyatt, quest’ultimo scopre l’inganno.

Beautiful, puntate americane: anticipazioni

Una volta scoperta da Wyatt Sally non può fare a meno di ammettere di avere ingannato tutti. Inevitabilmente la menzogna raccontata da Sally indigna tutti coloro che avevano fatto il possibile per aiutarla, in primis Katie, che oltre che ingannata si sente strumentalizzata per loschi fini. Wyatt torna da Flo e tutti sembrano solo desiderare evitare Sally che è costretta a lasciare le scene senza che nessuno spenda una buona parola per lei.

Tutto va avanti, anche senza Sally: la Spectra ha voluto costruire un castello di sabbia che si è inevitabilmente sgretolato e non le rimane che uscire per sempre di scena in mezzo all’indifferenza di chi aveva voluto aiutarla.

Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.