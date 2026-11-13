La soap più longeva della televisione mantiene alta l’attenzione dei fans con continui colpi di scena e capovolgimenti di fronte. Può anche accadere che nuovi eventi riportino “indietro nel tempo” facendo fare ai protagonisti un passo indietro che lascia, in chi segue la serie, la sensazione di assistere a un dejavu. E le nuove anticipazioni americane Beautiful sembrano rivelare proprio un evento del genere, che vedrà protagonisti Ridge e Taylor. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame americane Beautiful: il rapporto tra Brooke e Ridge è in crisi

I preamboli per una nuova storia d’amore tra Ridge Forrester e Taylor Hayes sono già sotto i nostri occhi. La mossa di Brooke – che ha accettato il ruolo di amministratore delegato nella holding appartenuta un tempo ai Forrester con lo scopo di riuscire a restituirla ai legittimi proprietari – ha creato una frattura insanabile nei suoi rapporti con Ridge.

Il compagno non ha infatti gradito quello che a lui è apparso come un “tradimento” della Logan, e ha preferito trasferirsi a casa del padre Eric.

Ridge ha trascorso il Natale con Taylor

Dopo tanti anni Ridge e Brooke si sono ritrovati a trascorrere il Natale separati. Mentre a casa Logan un ricevimento organizzato per alleviare la tensione sembra non bastare a restituire a Brooke il sorriso, a villa Forrester l’arrivo di Taylor ha disegnato sul volto di Ridge un’espressione di semi-felicità.

La situazione si è poi complicata quando la dottoressa Hayes ha estratto dalla sua borsa un regalo speciale per l’ex: la penna del loro primo Natale insieme. L’oggetto ha un enorme valore simbolico, e rappresenta la testimonianza di un passato condiviso che Steffy interpreta come un segno del destino per una riunione definitiva dei suoi genitori.

Brooke e Taylor di nuovo rivali? Le prime ipotesi sulle trame future Beautiful

Il riavvicinamento tra Ridge e Taylor – iniziato con il ritorno della dottoressa a Los Angeles e la sua presunta malattia – sta procedendo a passi da gigante. Se all’inizio Forrester sembrava intenzionato a farla rientrare nella sua vita semplicemente come amica, la mossa falsa di Brooke potrebbe spingerlo di nuovo tra le braccia di Taylor.

L’atmosfera “favorevole” che si respira a villa Forrester, con Steffy che non ha mai smesso di sperare di vedere i suoi genitori di nuovo insieme, e il risentimento di Ridge nei confronti di Brooke, potrebbero giocare un brutto scherzo alla madre di Hope.

Se la storyline dovesse davvero seguire quel percorso che sembra avere imboccato, assisteremo presto al ricongiungimento tra Ridge e Taylor, e a un ipotetico matrimonio tra loro. Ciò non rappresenterebbe certo un evento esclusivo, visto che i due sono già arrivati all’altare quattro volte in passato, ma sicuramente riaccenderebbe una rivalità “storica”: quella tra Taylor e Brooke.

Se ciò dovesse accadere infatti, siamo pronti a scommettere che Logan non resterebbe certo a guardare, e farebbe di tutto per riprendersi l’amore della sua vita. E a questo punto arriva la fatidica domanda: dopo le quinte nozze con Taylor arriverà anche il decimo matrimonio con Brooke? L’unica cosa certa al momento è che per i fans di Beautiful le sorprese non sono certo finite, e il triangolo amoroso che da anni ci tiene con il fiato sospeso potrebbe tornare ad accendersi, ancora più auerrito di prima.