Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succederà prossimamente nella soap americana? Nelle puntate che stanno andando in onda in questi giorni in Italia Steffy, reduce da un incidente in moto, sta ricevendo cure e attenzioni dal dottor Finnegan. La particolare dedizione che Finn dedica alla giovane Forrester ci fanno già intuire che tra i due possa nascere qualcosa che va ben oltre il rapporto medico/paziente. In effetti i due finiranno davanti all’altare, anche se una sorpresa inattesa rischierà di rovinare la festa. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Beautiful, anticipazioni americane: Sheila torna per partecipare alle nozze di Finn e Steffy

Sicuramente è l’ultima persona che ci saremmo aspettati di veder giungere al matrimonio di Finn e Steffy. Stiamo parlando di Sheila Carter che farà il suo ritorno proprio il giorno delle nozze.

A dire la verità qualche avvisaglia che qualcosa di clamoroso potrebbe accadere durante i festeggiamenti lo potremmo intuire dall’ansia di Jack Finnegan. Il padre adottivo del dottore ha tenuto nascosto a lungo un segreto, ma l’avvicinarsi del matrimonio del figlio inizierà a fargli temere che tutto possa affiorare. La sua preoccupazione crescerà quando il figlio deciderà di condividere online la notizia dell’imminente matrimonio con la figlia di Ridge Forrester.

Jack ha temuto che la notizia potesse giungere a Sheila? È lei che, nelle puntate in onda in questi giorni oltreoceano, viene inquadrata mentre è intenta a leggere la notizia delle nozze sullo schermo di un computer? E cosa la spinge a presentarsi in chiesa il giorno del matrimonio? Tutto potrebbe essere spiegato se Sheila Carter fosse nientemeno che la madre naturale del dottor Finnegan.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: il passato di Sheila

Sicuramente non abbiamo dimenticato il personaggio di Sheila Carter, una donna che in passato ne ha combinate “di cotte e di crude”. Tante volte l’abbiamo vista creare scompiglio nella famiglia Forrester e rovinare la vita di Brooke. In questo periodo in cui è stata lontana sarà cambiata oppure no? Certo che, se davvero lei fosse la madre naturale del giovane dottor Finnegan, il suo improvviso ritorno durante il matrimonio del ragazzo con la figlia del Forrester potrebbe essere l’ennesima occasione per rovinare a tutti un giorno così importante.

Il timore a questo punto è che Sheila possa davvero essere la madre naturale del dottor Finn e che abbia intenzione di rivelare la verità agli sposi proprio nel giorno delle loro nozze. Sarà così? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno.

Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.