Le anticipazioni americane di Beautiful ci svelano che ben presto assisteremo ad una profonda crisi nel matrimonio tra Brooke e Ridge. I due non stanno certo passando un bel momento, con Brooke reduce dal dolore causato a lei e a Hope dallo scambio delle culle, nonché ancora intenta a reprimere la rabbia verso chi sapeva ed ha taciuto, e Ridge che si è lasciato andare ad una notte di passione con Shauna. Proprio questo episodio darà a Thomas l’arma vincente per poter mettere in crisi il matrimonio tra il padre e la matrigna. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Anticipazioni americane Beautiful: Brooke scopre che Ridge l’ha tradita

Dopo aver litigato con Brooke per colpa dei suoi atteggiamenti nei confronti di suo figlio Thomas, Ridge si dirige al bar Bikini. Il marito di Brooke tenta di affogare i suoi problemi nell’alcool e finisce per cercare consolazione in Shauna. La donna, approfittando del fatto che Ridge è ubriaco, trascorre con lui una notte nella camera situata sopra al Bikini.

Il barista del locale, Danny, assiste alla scena e poco dopo informa Thomas di quanto accaduto. Il ragazzo pensa che questo episodio potrebbe essere la soluzione ideale per liberarsi definitivamente della sua matrigna, nonché nemica che lo ha sempre ostacolato sia nella relazione con Hope che nel rapporto con il padre. Thomas convince così Danny a raccontare a Brooke quanto accaduto, promettendogli in cambio un incarico da modello.

Danny si reca così dalla signora Forrester e, con fare ingenuo, inizierà a raccontarle della notte in cui Ridge era ubriaco, lasciandosi sfuggire un “noi abbiamo cercato di aiutarlo” che metterà in allarme Brooke. Noi? Chi si è prodigato per aiutare Ridge oltre a Danny? Brooke vuole sapere di chi si tratta e Danny finisce per capitolare e raccontarle di Shauna e della notte che i due hanno trascorso insieme.

Ovviamente si trattava di una messinscena già predisposta, ma l’effetto realistico che produce è davvero sorprendente e Brooke appare furiosa con Ridge e con Shauna. Dopo aver cacciato di casa il marito si prepara ad affrontare la rivale.

Spoiler Beautiful: Brooke va a casa di Shauna

Thomas aveva già informato Shauna del fatto che Brooke sapeva del tradimento di Ridge, e si era addirittura detto pronto a collaborare con la madre di Flo qualora lei avesse voluto distruggere il matrimonio tra suo padre e la sua matrigna. Shauna però era convinta di poter dialogare con Brooke e chiarirle la sua posizione, ma quando apre la porta e se la trova davanti intuisce che non è affatto così.

Brooke è furiosa e le chiede di quella notte, Shauna tenta di giustificarsi dicendole che Ridge era ubriaco e che lei si è solo assicurata che stesse bene. Brooke le dice che avrebbe dovuto chiamarla, perché lei è sua moglie, ma Shauna le fa notare che era appena stata buttata fuori di casa proprio da lei. La discussione si fa sempre più accesa ed iniziano a piovere accuse sempre più pesanti: Brooke accusa la Fulton di essere una gatta morta, disposta a tutto per poter sedurre un uomo sposato, Shauna replica accusando la madre di Hope di essere andata a letto con tutti i Forrester. In poco tempo la discussione si trasforma in un dialogo fin troppo acceso e Brooke prende a schiaffi Shauna.

Thomas è dunque riuscito davvero nel suo intento e Brooke è definitivamente tagliata fuori dalla sua vita? Per conoscere gli esiti di questo suo gesto sul matrimonio tra Brooke e Ridge dovremmo attendere ancora qualche giorno. Nel frattempo potrete seguire l’appuntamento pomeridiano delle ore 13,40 su Canale 5 e rivedere le repliche in streaming delle puntate che vi sono piaciute di più a questo link.