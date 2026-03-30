Novità in arrivo per i tantissimi fans di Beautiful, che assisteranno presto a un cambiamento profondo della giovane Luna Nozawa. La ragazza – dopo aver mostrato a lungo la sua indole dolce – sarà pronta a trasformarsi in una autentica dark lady. La maschera di innocenza della figlia di Poppy sta per calare, e quello che si cela dietro sconvolgerà gli appassionati della serie tv americana. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Beautiful trame americane: Luna ragazza dolce (ma solo in apparenza)

Agli occhi dei telespettatori italiani, Luna Nozawa è una ragazza dolce. L’aura di pura innocenza che sembra circondarla, l’ha portata nelle ultime puntate di Beautiful a mostrare enorme gioia nel momento in cui Bill Spencer l’ha riconosciuta come figlia naturale, promettendole di prendersi cura di lei in futuro.

Oltre al padre ritrovato, Luna può contare sull’amore di R.J. Il figlio di Hope infatti, sembra rappresentare per la ragazza quel porto sicuro in cui rifugiarsi per annientare tutti i dilemmi del suo passato.

Ma quell’immagine angelica della figlia di Poppy Nozawa, è davvero autentica? Oppure si tratta di un disegna creato ad arte per raggiungere scopi ben più oscuri?

La trasformazione di Luna nella prossime puntate Beautiful

Come molti fans avranno sicuramente già intuito, Luna Nozawa non tarderà a mostrare il suo vero volto. Scopriremo presto che – dietro quella maschera di angelica purezza – si nasconde una ragazza calcolatrice e spietata.

Dopo il test del DNA effettuato da sua zia Li, Luna sarà accolta da Bill Spencer come figlia biologica. L’imprenditore le darà il suo cognome e uno status sociale al quale la ragazza non sarà più disposta a rinunciare.

Proprio per questo – quando Tom Starr inizierà a sospettare di essere il vero padre biologico di Luna – lei agirà senza pensarci due volte.

il senzatetto Tom Starr, dopo aver aiutato Deacon a ritrovare Sheila, ha ottenuto un posto a Il Giardino. La sua situazione economica però, non è affatto paragonabile a quella prestigiosa della famiglia Spencer, e nella mente calcolatrice di Luna è subito scattato un piano per eliminare quella presenza scomoda che rischierà di cancellare il suo futuro da ragazza ricca.

Beautiful, spoiler: Luna spietata

Mentre Poppy apparirà inquieta e tormentata dall’apparizione di Tom Starr nella sua vita, Luna cercherà un modo per mettere fine a quella minaccia che rischia di rovinare la serenità appena ritrovata. Ben presto assisteremo a un duplice omicidio a Il Giardino: Tom Starr verrà trovato morto e – di lì a poco – anche il cadavere di un altro cameriere (Hollis) verrà ritrovato nel locale. Quando l’autopsia appurerà che il decesso dei due uomini è stato causato da avvelenamento, e che per entrambi è stata la stessa sostanza, emergerà il sospetto di un serial killer.

Ben presto però scopriremo che dietro queste due morti sospette si nasconde proprio Luna Nozawa. Se la “colpa” di Tom Starr sarà quella di sostenere di essere il padre biologico della giovane, quella di Hollis sarà dovuta al rinvenimento dello zaino dell’amico e collega ucciso. Tra gli effetti personali di Starr, Hollis troverà qualcosa che potrebbe ancora minacciare il destino di Luna, pericolo che la ragazza non sarà disposta a correre.

Il duplice omicidio sarà solo l’inizio di questa trasformazione, e gli spoiler americani promettono grandi colpi di scena legati alla figlia di Poppy, che nei prossimi episodi The Bold and the Beautiful sarà destinata a diventare una figura centrale della scena.