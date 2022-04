Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succede prossimamente nella soap americana targata CBS e ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell? Riflettori puntati sulle coppie di Los Angeles, che nelle precedenti anticipazioni americane Beautiful avevano fatto trattenere il fiato. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Beautiful, anticipazioni americane: Hope e Liam, situazione sempre più complicata

Le trame USA di Beautiful svelano che i riflettori saranno puntati su Hope e Liam, impegnati a superare una crisi profonda, scaturita prima dalla scoperta del tradimento di Liam con Steffy e successivamente dal fatto che la Forrester è in dolce attesa e il padre del bambino è proprio Liam.

Mentre Finn sembra aver saputo affrontare l’esito del test, dichiarando a Steffy il suo amore e dicendosi disposto a crescere un figlio non suo, Hope sembra invece avere grandi difficoltà ad accettare la nuova paternità di Liam. Facile immaginare che di questa situazione sarà pronto ad approfittare Thomas, aiutato da Vinny.

Proprio il miglior amico del Forrester junior infatti sarà pronto a confortare la Logan, facendosi confidente delle sue insicurezze e mettendole strane idee in testa. Thomas non avrebbe mai tradito la donna che ama…. e questa insinuazione potrebbe anche spingere Hope tra le braccia del Forrester. Sicuramente questa è la miglior occasione che si presenta al figlio di Ridge per trasformare in realtà il suo sogno, o per meglio dire la sua eterna ossessione!

Ma un colpo di scena potrebbe ancora una volta infrangere le sue speranze: il test che ha rivelato che Liam è il padre del bambino di Steffy è stato in qualche modo falsato? L’amico di Thomas potrebbe non essersi limitato a insinuare strane idee nella testa di Hope, ma avere addirittura falsificato i risultati del test fatto dalla dottoressa Campbell alla giovane Forrester. A questo punto sarà lecito tornare alla domanda di partenza: chi è veramente il padre del bambino?

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Zoe vuole riconquistare Carter

Per la figlia del dottor Reese non sarà facile riconquistare la fiducia di Carter, dopo che quest’ultimo avrà scoperto che Zoe avrebbe voluto intrecciare una relazione con Zende poco prima del loro matrimonio. La ragazza non potrà contare neppure sul sostegno di Ridge, al quale si rivolgerà per chiedergli di provare a convincere Carter. Il Forrester senior infatti non approverà il comportamento della ragazza e si opporrà all’idea di offrirle il suo aiuto.

Inevitabilmente le tensioni tra Carter e Zoe finiranno per mettere Paris al centro di una situazione difficile, e ad aiutare la sorella di Zoe sarà proprio Zende. Il giovane Forrester Dominguez infatti sarà sempre più vicino a Paris, che da parte sua mostrerà di gradire particolarmente quella “vicinanza”.

Anticipazioni americane Beautiful: Bill e Katie, può esserci ancora un futuro per loro?

Bill Spencer sarà sempre più impegnato a riconquistare Katie, e per riuscire a riprendersi il posto nel cuore della donna che ama chiederà aiuto anche alle sorelle Logan. Donna e Brooke inizialmente si mostreranno poco propense ad interferire nella storia tra la sorella e l’ex cognato, ma poi ripenseranno a quanto fosse felice Katie al fianco di Bill e proveranno a ricucire la loro relazione!

Difficile dire al momento gli sviluppi di questa storia. Per conoscere ulteriori dettagli, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda.