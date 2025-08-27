I fans italiani di Beautiful potranno tirare un sospiro di sollievo per Eric Forrester, che negli episodi in onda in questi giorni su Canale 5 sta mostrando forti segnali di ripresa. Ma un’altra tempesta sta per abbattersi sui protagonisti della serie tv a stelle e strisce, e stavolta a vedersela brutta sarà Liam Spencer. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame future Beautiful: la malattia di Liam Spencer

Liam inizierà a stare sempre peggio nel corso delle prossime puntate Beautiful. Il figlio di Bill accuserà malesseri frequenti e devastanti che lo convinceranno a sottoporsi ad alcuni accertamenti e il verdetto per lui sarà sconvolgente: il ragazzo scoprirà infatti di avere un tumore inoperabile al cervello.

La notizia – com’è facile immaginare – getterà lui e la sua famiglia nello sconforto più totale. Bill sarà disposto a fare di tutto per cercare di salvare il figlio, e sarà confortato dalla notizia che il ragazzo potrebbe essere salvato in una clinica privata. A informarlo di una terapia sperimentale sarà la dottoressa Grace Buckingham, che gli parlerà anche delle alte probabilità di successo.

Bill non si tirerà indietro neppure quando la dottoressa gli rivelerà il costo del trattamento: un milione di dollari.

Indubbiamente si tratterà di una cifra astronomia, ma che all’editore sembrerà una piccola goccia nell’oceano se quei soldi potranno davvero servire a salvare suo figlio.

Spoiler Beautiful: malattia o imbroglio?

Una malattia incurabile, la disperazione di un padre e le disponibilità economiche della famiglia Spencer: gli “ingredienti” per un inganno ben architettato sembreranno esserci davvero tutti. Se a questo aggiungiamo il fatto che non esisterà nessuna registrazione nel reparto di neurologia e che i soli referti saranno quelli prodotti dalla dottoressa Grace Buckingham la faccenda inizierà a puzzare di imbroglio.

Un sospetto che aumenterà quando Liam farà ritorno a casa il giorno dopo l’operazione. L’intervento tanto rapido quanto misterioso, l’incisione chirurgica sorprendentemente piccola per un’operazione così delicata. e la rapidissima convalescenza, uniti a quanto scoperto in precedenza, faranno sorgere molti dubbi a Finn e Bridget Forrester. I due medici non tarderanno a scoprire l’imbroglio: Liam non avrà mai avuto un tumore!

Rivelazione choc a Beautiful: Grace svela l’inganno

Messa alle strette, Grace Buckingham non potrà fare altro che confessare il suo inganno. I malori iniziali di Liam erano dovuti a un’emorragia causata da vecchi traumi cranici, mentre i peggioramenti della sua salute sono stati indotti dai farmaci che la stessa Grace gli somministrava, per dare più credibilità alla sua bugia.

Ma perché la madre di Zoe e Paris avrà inscenato un inganno così ben orchestrato? Scopriremo che la dottoressa avrà agito così per racimolare i soldi necessari a far fronte ai debiti di gioco dell’ex marito Reese, dopo che i creditori avranno manifestato la volontà di vendicarsi su di lei e sulle figlie.