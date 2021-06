Le anticipazioni americane di Beautiful ci svelano che Bill e Liam vengono arrestati per aver causato la morte di Vinny Walker. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà a The Bold and the Beautiful.

Anticipazioni Beautiful puntate americane: nuove nubi per Hope e Liam

Sembra proprio che per il giovane Spencer e la figlia di Brooke il cielo non si rassereni mai. Dopo aver visto la loro love story vacillare prima a causa dello scambio di culle messo in atto dal dottor Reese con la complicità di Flo, poi dell’ossessione di Thomas per la giovane Logan, sembra che un nuovo temporale sia in arrivo per la giovane coppia.

Liam è convinto di aver causato la morte di Vinny dopo averlo investito mentre guidava l’auto del padre Bill. Lo Spencer senior, che viaggiava sul mezzo in compagnia del figlio, ha assistito alla scena. Per salvare Liam, che alla vista del giovane Walker in fin di vita era svenuto, cancella tutte le prove e fugge via con il figlio senza chiamare i soccorsi.

Liam però non riesce a convivere con il senso di colpa e, dopo aver confessato quanto accaduto a Hope, decide di costituirsi. Bill ha deciso di fuggire dal luogo dell’incidente proprio per salvare il figlio, sicuro che nessuno avrebbe creduto ad un evento casuale. Per questo non esita a recarsi dal tenente Baker a raccontare come si sono svolti i fatti, sperando così di dimostrare l’estraneità del figlio. Ma il tenente è convinto che entrambi siano colpevoli e, dopo la confessione di Bill, rinchiude padre e figlio dietro le sbarre.

Hope rimane vicina a Liam, ma il giovane Spencer sa che potrebbe rimanere a lungo in carcere e, dopo averci pensato a lungo, manda a chiamare Thomas per fargli una strana richiesta.

Beautiful, puntate americane: anticipazioni

Liam chiede a Thomas di prendersi cura di Hope e della sua famiglia, visto che lui sarà costretto a trascorrere un lungo periodo dietro le sbarre. Dopo aver trascorso tanto tempo a cercare di allontanarlo dalla Logan, adesso proprio lui gli chiede di stare vicino a Hope e ai bambini.

Convinto che ormai il suo futuro sia rovinato Liam pensa ora solo alla serenità di Hope, Beth e Douglas, e per garantire loro un futuro sereno sembra disposto a chiedere al suo più acerrimo nemico di stargli accanto. Inutile dire che Thomas accetta senza esitazioni, anche se nutre un rancore ancora più profondo per Liam, che considera ora anche il responsabile della morte del suo miglior amico.

Ma le cose potrebbero non essere andate proprio così. Stando a quanto riportato dagli spoiler americani a causare la morte di Vinny potrebbe essere stato qualcun altro e il ragazzo avrebbe potuto trovarsi sul ciglio della strada dopo un violento scontro con qualcun altro. Le indiscrezioni americane sembrano indicare che non tutta la verità sia ancora venuta a galla e nuovi indizi potrebbero portare alla scarcerazione degli Spencer.

Come si sono svolti realmente i fatti? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.