Un periodo difficile sarà quello che dovrà affrontare Liam nelle prossime puntate Beautiful. Stando a quanto riportato dagli spoiler americani infatti, Hope si recherà da lui con i documenti del divorzio e lo Spencer sarà distrutto per la fine della loro unione.

Spoiler Usa Beautiful: matrimonio finito per Hope e Liam

Spencer e Logan avranno un duro confronto nei prossimi episodi Beautiful, uno scambio di vedute durante il quale si rinfacceranno di non essersi amati abbastanza. Hope accuserà Liam di aver sempre amato Steffy, mentre lui la incolperà di aver baciato Thomas.

In realtà entrambi ignoreranno che il partner si è spinto oltre quello che pensano. La figlia di Brooke ha passato una notte di passione con il giovane Forrester, e ha ammesso di provare sentimenti importanti per lui, mentre Liam è corso da Steffy dopo il primo litigio con Hope e l’ha baciata.

La rottura tra loro sarà inevitabile, anche se nessuno dei due sarà disposto a prendersi la responsabilità di quanto accade.

Anticipazioni americane Beautiful: Hope e Liam si accusano a vicenda

Hope sarà convinta che Liam abbia sempre amato Steffy più di lei e gli griderà di essere stanca di sentirsi sempre una seconda scelta. La figlia di Brooke urlerà a suo marito di aver bisogno di qualcuno come Thomas, che la ami in modo esclusivo e non la faccia vivere nella costante paura del confronto.

Liam si mostrerà stupito da come Hope avrà saputo rigirare la frittata, visto che sarà stata lei a tradire. Da parte sua Spencer non vorrà ammettere con Hope i suoi reali sentimenti verso Steffy, ma griderà disgustato “Chissà da quanto tempo provi dei sentimenti per Thomas“.

A quel punto Hope darà a Liam i documenti per il divorzio, e lui li firmerà. Subito dopo si toglierà la fede, facendo intendere che il loro matrimonio è davvero finito.

Liam distrutto nelle prossime puntate Beautiful

Dopo essersi mostrato duro con Hope, Liam non potrà trattenere le lacrime, che inizieranno a scorrere velocemente prendendo il posto della rabbia.

Anche Hope non riuscirà a trattenere il pianto, e continuerà a ripetere che non voleva arrivare fino a questo punto. Liam le stringerà la mano e piangerà con lei.

Quando Spencer se ne andrà, Hope prenderà la sua fede a la rimetterà al dito, continuando a singhiozzare.