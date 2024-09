Nuovi colpi di scena ci attendono nelle prossime puntate di Beautiful. Stando a quanto riportato dagli spoiler americani Liam si recherà a casa di Steffy e – dopo averle mostrato il filmato di Finn e Sheila – la sorprenderà con una dichiarazione d’amore.

Beautiful, spoiler americani: Liam sorprende Finn e Sheila

Dopo la rottura con Hope, Liam non potrà fare a meno di pensare continuamente a Steffy. L’occasione per cercare di recuperare la sua storia d’amore con la figlia di Ridge arriverà nel momento in cui Sheila verrà scarcerata.

Il ritorno in libertà della perfida rossa getterà i Forrester nel panico, e Steffy sarà quella che si sentirà maggiormente coinvolta dalla scarcerazione della suocera. Liam sarà presente all’udienza, e oltre a dare sostegno morale alla sua ex, deciderà di seguire Finn quando lui dichiarerà di doversi allontanare per recarsi da un paziente.

Seguendo il marito di Steffy, Liam scoprirà che in realtà il medico si recherà a un incontro con la madre biologica. La Carter sarà al settimo cielo dopo la sentenza del giudice, e abbraccerà il figlio che – anziché allontanarla – ricambierà il suo abbraccio. Lo Spencer riprenderà la scena con il telefonino e poi si preparerà a tornare alla carica con la figlia di Ridge. Mostrandole il filmato Liam intende dimostrarle che il marito le avrà mentito, e che non potrà contare su di lui.

Anticipazioni americane Beautiful: Liam ha in mano una “prova” importante

Lo Spencer non si recherà subito da Steffy con il filmato, ma ne parlerà prima con Wyatt. Quest’ultimo lo sconsiglierà di far vedere l’incontro tra Finn e Sheila a Steffy, e non troverà corretto sfruttare queste immagini per rovinare il matrimonio tra i due. Liam si difenderà, e dirà al fratello che il suo unico scopo sarà quello di proteggere la giovane Forrester e i suoi figli.

Non esiterà ad affermare che la sua unica preoccupazione sarà l’incolumità di Steffy e dei bambini, ribadendo al fratello che non gli interessa recuperare il rapporto con la sua ex. Ma sarà davvero così?

Liam si dichiarerà a Steffy nelle prossime puntate Beautiful

Liam si recherà a casa di Steffy e le mostrerà il filmato. La ragazza resterà senza parole davanti a quelle immagini. Tuttavia il giovane non si limiterà a dimostrarle che il marito non sarà stato sincero con lei, e continuerà dicendole Sfruttando il punto debole della giovane Forrester, Liam ribadirà che farà di tutto per proteggere lei e i bambini dalla follia di Sheila.

Prima di andare via, il ragazzo guarderà Steffy negli occhi e le dirà “Ti amo, lo sai“. I sentimenti di Spencer non saranno quindi più un segreto, e le nozze di Steffy e Finn potrebbero iniziare a vacillare dopo le sue dichiarazioni.