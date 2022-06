Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succede prossimamente nella soap americana targata CBS e ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell? Riflettori puntati sulle indiscrezioni trapelate in occasione di un evento benefico in Louisiana, durante il quale sono stati resi noti spoiler incredibili. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Beautiful, anticipazioni americane: Finn muore?

Le trame USA di Beautiful svelano che la spietata Sheila non esita a puntare una pistola contro Steffy e fare fuoco. Purtroppo per lei però la giovane Forrester rimane solo ferita, mentre ad avere la peggio è Finn, che interviene per proteggere la moglie. La follia di Sheila finisce così per causare la morte di suo figlio. Ma Finn muore davvero?

In realtà il giovane medico viene gravemente ferito ma riesce a sopravvivere, e grazie all’intervento tempestivo della madre adottiva Li viene ricoverato in una clinica privata, dove si risveglia dal coma. Per garantire la sua sicurezza però, tutti devono credere che Finn sia davvero morto.

Anticipazioni americane Beautiful: Steffy lascia Los Angeles

L’intervento di Finn non è sufficiente a impedire a Sheila di ferire anche la giovane Forrester. Steffy rimane gravemente ferita e perde la memoria. Ci vuole un po’ di tempo prima che la giovane riesca a ricordare tutto, ma quando accade per Sheila è la fine.

Steffy infatti riferisce a Ridge e Taylor cosa è realmente accaduto nella notte in cui è rimasta ferita nel vicolo vicino a Il Giardino. La giovane non se la sente di denunciare Sheila perché è consapevole di quanto la donna possa essere pericolosa, ma con l’aiuto dei genitori organizza un piano per smascherarla e farla condannare per l’omicidio di Finn.

Neppure la Forrester infatti sa ancora che il marito è in realtà vivo, ed è sopraffatta all’idea che Finn abbia sacrificato la sua vita per salvarla. Per provare a trovare un po’ di pace la figlia di Ridge decide così di allontanarsi per un po’ da quei posti così pieni di ricordi. Lasciare Los Angeles e partire per l’Europa le appare la sola via percorribile.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: un personaggio perde la vita, chi è?

Se la morte del dottor Finnegan è solo apparente, qualcuno perderà davvero la vita nelle prossime puntate di Beautiful. Difficile dire al momento di chi si tratta, poiché le anticipazioni arrivate in occasione dell’evento benefico, pur svelando che ci sarà presto un lutto per le vie di Los Angeles, hanno mantenuto il massimo riserbo sul nome.

Chi perderà la vita nel corso di questa estate a Beautiful? La tensione tra i fans è altissima, e le previsioni su chi sarà il malcapitato (o la malcapitata) si susseguono numerose sui social. Si tratterà di un personaggio chiave o di uno con ruolo marginale? Dovremmo attendere ancora un po’ di tempo per sapere il nome di chi lascerà definitivamente il cast della soap americana.

Per conoscere ulteriori dettagli, cari amici lettori, l’appuntamento è per i prossimi giorni, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.