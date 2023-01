Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succede prossimamente nella soap americana targata CBS e ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell? Riflettori puntati ancora su Sheila, e sulla sua storia con Bill che lascia molto perplessi tutti, in particolare Liam e Katie. Ma vediamo insieme cosa accade.

Beautiful spoiler USA, Sheila esce di prigione grazie a Bill

Il ritorno di Sheila Carter aveva fatto intuire che l’atmosfera in casa Forrester sarebbe presto tornata a farsi molto tesa, ma sembra che il suo rientro a Los Angeles non abbia creato tensioni solo tra Steffy e Finn.

Bill Spencer – dopo aver aiutato la darklady a uscire di prigione – stringe un’alleanza con lei scatenando la rabbia di Katie. La Logan decide di affrontare l’ex marito per poter avere qualche risposta in merito alla sua decisione di allearsi con Sheila e si mostra preoccupata dal fatto che la criminale prenda il controllo su di lui.

Il padre di Liam non prende bene l’intromissione di Katie nella sua nuova vita e non esita a difendere Sheila, che diventa così la nuova “regina” di villa Spencer al fianco di un uomo ricco e potente.

Anticipazioni americane Beautiful, Liam furioso con Bill

Quando il giovane Spencer viene a sapere che suo padre ha una relazione con Sheila, e che ha ricattato la sua ex moglie, perde il lume della ragione. Il ragazzo si reca così alla villa per affrontare Bill, in un incontro che si preannuncia ricco di tensioni.

Non solo Liam non approva il fatto che suo padre si sia alleato con una criminale, ma non digerisce neppure il tentativo di Bill di ricattare Steffy.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: duro scontro tra Taylor e Sheila

L’intromissione di Sheila nella vita di Steffy e Finn provoca l’ira di Taylor, che non sopporta l’idea che la figlia sia messa in pericolo dalla presenza di una donna che – già in passato – ha rappresentato una seria minaccia per la famiglia Forrester.

Per questo Taylor non tarda ad affrontare verbalmente la madre biologica di Finn. La dottoressa Hayes non sopporta neppure l’idea che lo Spencer abbia potuto ricattare sua figlia, e dopo il duro confronto con Sheila Taylor si confronta con Bill.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, l’appuntamento è per i prossimi giorni, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5 a questo link.