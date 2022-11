Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succede prossimamente nella soap americana targata CBS e ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell? Riflettori puntati su Hope, che dopo il successo della sfilata è delusa dall’assenza di Liam. La Logan festeggia con Thomas. Ma vediamo insieme cosa accade.

Beautiful spoiler USA: Hope e Liam, matrimonio in crisi

Nelle puntate in onda in questi giorni in Italia vediamo la figlia di Brooke e lo Spencer che – dopo aver superato una serie di vicissitudini – sembrano aver finalmente trovato la pace familiare. Il tradimento di Liam con Steffy fa ormai parte del passato, così come i tremendi sospetti che hanno portato dietro le sbarre Liam, sospettato dell’omicidio di Vinny. Tutto sembra andare nel migliore dei modi per la coppia, e anche Thomas sembra essersi ormai messo il cuore in pace dopo una lunga ossessione per Hope. Ma la serenità della coppia è destinata a durare?

Stando a quanto riportato dagli spoiler americani sembra proprio di no. Presto infatti un momento di gioia di Hope è destinato ad aprire un nuovo divario tra i due.

Anticipazioni americane Beautiful, la sfilata Hope for the Future

Per la Logan arriva uno dei momenti più importanti della sua vita, ovvero la sfilata della sua linea, la Hope for the Future. Elettrizzata e felice cerca tra gli sguardi del pubblico quelli di Liam ma non riesce a trovarlo. La serata si svolge nel migliore dei modi e i capi presentati ottengono un successo enorme, ma la Logan non riesce a gioire completamente. Dov’è finito suo marito e perché non è lì con lei a gioire per il suo successo?

Liam si trova con Bill e Wyatt e – davanti alle perplessità del padre e del fratello che non capiscono come possa aver deciso di “ignorare” la sfilata di Hope – lui risponde che non se la sentiva di vederla mentre si gode il successo insieme a Thomas.

Il Forrester intanto prova a consolare Hope, ma non può fare a meno di chiedersi perché Liam non è presente alla sfilata. La madre di Beth fa fatica a trattenere le lacrime, e Thomas cerca di accenderle il sorriso facendole i complimenti e rimarcando quanto sia incantevole nell’abito da sogno che lui stesso ha realizzato per lei.

Hope scende in passerella dopo aver ringraziato Thomas di cuore e viene accolta da uno scroscio di applausi. Al termine della sfilata il Forrester – dietro le quinte – si congratula con lei e le ricorda che insieme possono raggiungere qualsiasi obiettivo.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Hope riceve un messaggio da Liam

Brooke, preoccupata dall’assenza di Liam alla sfilata, lo raggiunge a casa di Bill. Qui parla con lo Spencer senior e con Wyatt e scopre i motivi che hanno tenuto Liam lontano dalla passerella. Brooke rimane sconvolta nell’apprendere che, il matrimonio tra la figlia Liam sia di nuovo in crisi a causa di Thomas, e chiede al genero di andare alla villa per non lasciare che Hope festeggi da sola con il Forrester.

Ma Liam non se la sente e manda un messaggio a Hope per farle i complimenti e chiederle quando rincaserà. La sua risposta non tarda ad arrivare “non tornerò presto perché voglio godermi il successo e i festeggiamenti!“.

L’assenza di Liam ha ferito profondamente Hope, che si trova così a festeggiare con lo stilista, il quale sembra ricominciare a fantasticare sulla Logan. Al fianco della bionda appare sempre più spesso il Forrester, anziché Liam, e la decisione di non partecipare alla sfilata potrebbe segnare l’inizio di una nuova inevitabile crisi.

Per conoscere ulteriori dettagli, cari amici lettori, l'appuntamento è per i prossimi giorni, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda.