Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che ben presto assisteremo a nuovi scontri tra Hope e Steffy. Se in passato non sono certo mancati i momenti di tensione tra le due donne, nelle prossime puntate di Beautiful la figlia di Brooke avrà buoni motivi per accusare la giovane Forrester di averle rovinato la vita.

Anticipazioni americane Beautiful: confronto acceso tra le sorellastre

Hope non si è ancora ripresa del tutto dall’immenso dolore provato quando ancora lei e Liam erano convinti che la loro piccola Beth fosse morta. In realtà, come abbiamo visto, la bambina era stata affidata in adozione a Steffy, che credeva si trattasse di Phoebe, la figlia di Flo Fulton. La verità emersa in seguito ha permesso a Hope e Liam di riabbracciare la loro figlia, ma al tempo stesso ha gettato Steffy nello sconforto. La giovane Forrester si era infatti affezionata immensamente alla piccola.

Hope, che non può certo accusare Steffy di quanto accaduto poiché anche lei è stata ingannata dal dottor Reese e da Flo, non riesce però a perdonare alla sorellastra di aver agito alle sue spalle per tentare di riprendersi Liam. Tutto è accaduto quando il giovane Spencer è corso a cercare conforto da Steffy dopo aver creduto di vedere Hope e Thomas scambiarsi un bacio. Avvilito nel vedere che il suo matrimonio stava naufragando si è lasciato andare ad una notte di passione con la sua ex.

I due avevano giurato di dimenticare quanto accaduto, ma Steffy ha scoperto di aspettare un bambino. Inevitabilmente questo fatto ha fatto sì che Hope scoprisse il tradimento di Liam e mentre Steffy si chiede se il padre sia Finn o il giovane Spencer, la figlia di Brooke ha deciso di affrontare a viso aperto la sua rivale in amore. Invano Steffy cerca di convincere Hope che si è trattato solo di un attimo di debolezza: la Logan le rivolge pesanti accuse per aver cercato in ogni modo di sabotare il suo matrimonio.

Spoiler Beautiful: la promessa di Thomas a Steffy

Il legame che lega Liam e Steffy non si è mai spento del tutto. Questa verità è così evidente che neppure Thomas può ignorarla. Decide così di sfruttare i sentimenti che la sorella prova ancora per il marito di Hope per avere un’alleata per i suoi piani. Facendo leva sul punto debole della sorella Thomas le prometterà un’alleanza che potrebbe condurre entrambi ad avere ciò che più desiderano. Il figlio di Ridge è infatti convinto che la giovane Logan tornerà con lui a fare da madre a Douglas, permettendo così a Steffy di potersi riprendere Liam. Ma quale sarà il prezzo da pagare?

Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni americane di Beautiful torneranno la prossima settimana. Nell’attesa di conoscere i nuovi eventi qui potete seguire le repliche in streaming di tutte le puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.