Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succederà prossimamente nella soap americana? Nelle puntate che stanno andando in onda in questi giorni in Italia i riflettori sono puntati su Ridge e Brooke, sulle incomprensioni tra loro e le conseguenze del matrimonio del Forrester con Shauna. Liam e Hope sembrano essere passati in penombra la coppia è destinata a tornare protagonista a breve con un nuovo dramma. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Beautiful, anticipazioni americane: periodo felice per Hope e Liam

Abbiamo lasciato Liam e Hope in una convivenza finalmente serena, dopo che lo Spencer era stato scagionato dall’accusa di omicidio di Vinny Valker. Purtroppo però sembra che per la coppia non vi sia tregua e, dopo una breve parentesi felice, si troveranno di nuovo al centro di un dramma familiare.

Per la prima volta non saranno coinvolti nella storyline di Steffy o di altri personaggi della soap americana, ma vivranno momenti di tensione a causa di un ritorno davvero inaspettato. Sono in molti a chiedersi di chi possa trattarsi e in quale modo porterà scompiglio proprio nella vita dei due giovani: le anticipazioni che arrivano da Oltreoceano al momento non svelano di chi si tratti.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: un ritorno inaspettato, le ipotesi

Come già detto gli spoiler americani non hanno ancora lasciato trapelare il nome del personaggio misterioso che tornerà a portare scompiglio tra Liam e Hope. Riteniamo abbastanza improbabile che possa trattarsi di una vecchia fiamma della Logan o dello Spencer.

Potremmo veder ricomparire il padre di Hope, Deacon Sharpe. Per coloro che hanno iniziato a seguire la telenovela solo recentemente ricordiamo che in passato l’uomo ha avuto non pochi problemi, e prima di uscire di scena ha addirittura tentato di uccidere Quinn. Legato a molti personaggi della soap si porta appresso molti drammi e il suo ritorno potrebbe davvero creare problemi a Hope e Liam.

Se volessimo fare un’ipotesi un po’ più azzardata potremmo supporre che a tornare sia invece Caroline Spencer. Sicuramente il ritorno della madre naturale di Douglas creerebbe molto scompiglio nella vita della coppia, anche perché la donna potrebbe rivendicare i suoi diritti di madre e convincere Thomas a riprendere con loro il figlio che ormai è sereno nella sua nuova famiglia. Indubbiamente il ritorno di Caroline sconvolgerebbe tutti, ma potrebbe essere il piccolo Douglas a pagare il prezzo più alto. Il bambino è riuscito a superare il trauma della morte della madre e ora vive sereno con Liam, Hope e Beth.

Caroline Spencer è viva? Tutte le ipotesi

Negli ultimi giorni si stanno facendo strada rumor che ipotizzano che la stravagante ed esuberante Caroline non sia morta. Ad alimentarli hanno contribuito le anticipazioni che svelano che presto Thomas avrà un nuovo interesse amoroso. I fans, davanti alla notizia che presto un personaggio misterioso tornerà a calcare le scene di Beautiful, hanno pensato che la donna che conquisterà le attenzioni di Thomas possa essere un amore del passato.

La notizia della morte di Caroline in effetti è rimasta sempre avvolta nel mistero. Il rientro di Thomas a Los Angeles accompagnato solo dal piccolo Douglas e la sua versione dei fatti secondo i quali la giovane sarebbe morta a causa di un coagulo di sangue ha sempre lasciato molti dubbi. Tra Thomas e Caroline non ha mai funzionato, tanto che fin dal suo rientro il Forrester ha iniziato a fare la corte a Hope, senza mostrare troppo dolore per la recente perdita. Caroline è davvero morta a causa di un coagulo di sangue? O meglio ancora è morta davvero? Se lei fosse viva e dovesse tornare, sicuramente la guerra che potrebbe instaurare con Hope e Liam per riprendersi Douglas finirebbe per minare la serenità della coppia.

Cosa accadrà? Per saperlo dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.