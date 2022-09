Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succede prossimamente nella soap americana targata CBS e ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell? Riflettori puntati su Hope – che dovrà fare una scelta difficile – e su Brooke, che si scontrerà con Taylor. Ma scopriamo insieme cosa accade.

Beautiful spoiler USA, Hope cederà Douglas a Thomas

Nelle prossime puntate Beautiful vedremo Thomas di nuovo “vittima” della sua ossessione per Hope. Ancora una volta sarà il piccolo Douglas l’arma che il Forrester userà per sperare di vedere avverate le sue ossessioni. Mostrandosi un padre diligente e attento, Thomas convincerà Hope a permettergli di tenere con sé il figlio.

La figlia di Brooke – sebbene con il cuore a pezzi – si convincerà così che quella sia la miglior soluzione per il bambino, e confesserà tra le lacrime a Liam la sua decisione. Nel frattempo Brooke e Ridge appariranno molto preoccupati per la notizia, e temeranno che Hope sia di nuovo in pericolo nelle grinfie di Thomas.

Anticipazioni americane Beautiful, Brooke furiosa con Taylor

Steffy e Taylor organizzeranno una cena a Villa Forrester “dimenticando” di invitare Brooke. In realtà sarà una mossa astuta della giovane, che spererà così di far di nuovo scoccare la scintilla tra i suoi genitori.

Brooke però non sarà disposta a stare a guardare mentre la figliastra e la rivale proveranno a distruggere il suo matrimonio con Ridge. Quando vedrà Taylor accarezzare dolcemente una foto che ritrae Ridge, Brooke sarà furiosa con la rivale. La Logan griderà a Taylor di lasciare in pace Ridge e di non intromettersi nei loro affari di famiglia.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Brooke difenderà Hope

Sebbene la decisione della figlia di lasciare Douglas e Thomas sia motivo di grande preoccupazione, Brooke deciderà di difenderla da Taylor e Steffy.

“Dovete rispettare la sua scelta” saranno le parole che Brooke griderà alle due donne. Poi, rivolgendosi di nuovo alla rivale, le anticiperà che – qualora dovesse continuare a interferire nella sua vita – per lei saranno guai.

Per conoscere ulteriori dettagli, cari amici lettori, l’appuntamento è per i prossimi giorni, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5 a questo link.