Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succede prossimamente nella soap americana targata CBS e ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell? Riflettori puntati ancora su Finnegan, che però non sarà più “prigioniero” di sua madre, ma radioso al fianco della donna che ama. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Beautiful spoiler USA, Finn riesce a fuggire dalla clinica

Il dottor Finnegan si sveglia dal coma e trova accanto a sé la madre naturale Sheila. La donna ha “sottratto” il figlio alle cure di Li, lasciandola a terra, e lo ha fatto portare in una clinica privata dove può assisterlo rimanendo nascosta alla polizia che la sta cercando. Sheila Carter è infatti fuggita dal carcere, con l’aiuto di Mike.

Il giovane medico, davanti alla perfida madre che lo ha ridotto in quelle condizioni, non potrà fare altro che progettare un piano di fuga. Tra l’altro, proprio dalle parole di Sheila, riesce a capire che Steffy, credendo che Sheila lo avesse ucciso, ha lasciato Los Angeles distrutta dal dolore per cercare di riprendere in mano la sua vita. Quando Sheila capisce le intenzioni del figlio lo affronta con una siringa, decisa a fermarlo, ma lui riesce a fuggire e si dirige verso Montecarlo.

Anticipazioni americane Beautiful, Finn e Steffy sono di nuovo insieme

Steffy, lasciato Los Angeles, si è fatta ricoverare in una clinica psichiatrica a Monaco per cercare di elaborare il dolore causato dalla notizia della morte di Finn. La troviamo distrutta e vestita di nero a pregare in chiesa ricordando l’uomo che ama. Ma qualcosa sta per cambiare, perché come sappiamo il dottor Finnegan è riuscito a sopravvivere al folle gesto di sua madre, e ora sta correndo da lei.

Ed è proprio nella suggestiva cornice monegasca che Steffy, incredula, si trova davanti Finn. La giovane donna non riesce a esprimere a parole la gioia provata nello scoprire che l’uomo che ama è vivo, ma l’abbraccio pieno d’amore che si scambiano e i loro sguardi innamorati dicono tutto.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: è davvero finito l’incubo Sheila?

Li non è morta e viene trovata e soccorsa da Bill. Si riaccende la caccia a Sheila, che grazie alla sua mente follemente lucida e alla complicità di Mike e Deacon, riesce di nuovo a fuggire. La Carter è ancora a piede libero ed è una donna pericolosa e pronta a tutto: Steffy e Finn devono tenere ancora gli occhi ben aperti!

Per conoscere ulteriori dettagli, cari amici lettori, l'appuntamento è per i prossimi giorni, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda.