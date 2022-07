Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succede prossimamente nella soap americana targata CBS e ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell? Riflettori puntati su Sheila, che dopo aver ferito suo figlio si fa trovare al suo fianco quando lui si sveglia. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Beautiful spoiler USA, il risveglio di Finn

Finn riesce a risvegliarsi dopo diverse settimane di coma, e il suo primo pensiero è per Steffy. Quando apre gli occhi trova davanti a sé sua madre Sheila, ed è proprio a lei che chiede notizie dalla giovane Forrester.

La madre naturale di Finn ha però un solo obiettivo, ovvero quello di sfuggire alla giustizia. Dopo essere evasa dal carcere con l’aiuto della guardia Mike, la Carter cerca di fare di tutto per non ritrovarsi ancora dietro le sbarre.

L’assenza di Li, che giorno dopo giorno curava le sue ferite, rischia di rivelarsi un grave problema per Finn, che si è svegliato ma non è ancora fuori pericolo. Il ragazzo è medico, e sa bene quanto sia importante poter ricevere cure adeguate, che alla clinica dove lo ha fatto ricoverare sua madre non sono in grado di fornirgli. Per questo Finn supplica Sheila di farlo ricoverare al più presto. Ma la donna non può esaudire il suo desiderio perché teme di essere scoperta dalla polizia che la sta cercando.

Anticipazioni americane Beautiful, Finn chiede di Steffy

Non sono solo le sue condizioni di salute a preoccupare il giovane Finnegan. Anche il pensiero che possa accadere qualcosa di estremamente spiacevole a Steffy lo preoccupa. Il giovane insiste nel fare domande a sua madre, con il solo scopo di scoprire che fine abbia fatto Steffy.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: la sconcertante scoperta

Davanti alle domande insistenti di Finn, Sheila tura fuori un foglio e lo porge al figlio: si tratta del suo certificato di morte, redatto dal medico che lo ha soccorso dopo l’incidente, prima che Li lo portasse nella clinica dove adesso si trova, salvandogli così la vita.

Finn per un attimo penserà che si tratti solo di un brutto sogno, ma subito dopo realizza che lui è ufficialmente morto, e che Sheila è ormai fuori controllo e molto pericolosa. A confermare la sua impressione arrivano una serie di risposte confuse della donna alle sue domande su Steffy. Ma il quesito più urgente riguarda la salute del ragazzo, che se non riuscirà a farsi ricoverare in ospedale potrebbe davvero essere in pericolo di vita.

Per conoscere ulteriori dettagli, cari amici lettori, l’appuntamento è per i prossimi giorni, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.