Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succederà prossimamente nella soap americana? Nelle puntate che stanno andando in onda in questi giorni in Italia i riflettori sono puntati su Steffy, che è ancora reduce dai postumi dell‘incidente in moto e accusa forti dolori. Negli States però è la vicenda di Quinn ed Eric a tenere tutti con il fiato sospeso. Ma scopriamo insieme cosa accadrà alla coppia.

Beautiful, anticipazioni americane: Eric è impotente

La relazione tra Eric Forrester e Quinn è stata sul punto di finire quando la donna ha organizzato quello “scherzetto” a Brooke e Ridge durante i festeggiamenti per la loro riconciliazione e dopo che il marito ha scoperto il tradimento di Quinn con Carter Walton. Tuttavia la coppia riesce a superare il momento di crisi e festeggiare la riconciliazione con una notte insieme.

Qualcosa però non va per il verso giusto, visto che i due trascorrono quella nuova “prima notte” in due letti separati e lo stilista si addormenta addirittura. A svelare cosa c’è che non va è proprio Eric, che parlando con la moglie le confessa di avere una disfunzione erettile. Sembra sia stata proprio la sua malattia ad allontanarlo da Quinn, spingendola di fatto tra le braccia di Carter.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: la malattia di Eric è uno scherzo del destino?

Sembra davvero strano che Eric, il capostipite della famiglia Forrester che ha collezionato ben nove matrimoni, possa rinunciare a una notte di passione con Quinn dopo il loro ricongiungimento. In realtà lo stilista finge di dormire, mentre in realtà piange preoccupato dalla diagnosi di impotenza appena ricevuta, che sembra quasi uno scherzo del destino.

Quando la Fuller scopre il motivo per cui lui ha rinunciato a starle accanto si mostra comprensiva e cerca di rincuorare il consorte dicendogli che il loro amore è basato su altre cose in comune. Ma sapranno davvero superare la mancanza di intimità? Non dimentichiamo che Quinn è combattuta tra il matrimonio con Eric e la forte attrazione che prova per Carter.

Cosa accadrà? Per saperlo dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.