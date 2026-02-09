Cosa accadrà nelle puntate future a Deacon Sharpe e Sheila Carter? Proprio mentre i telespettatori italiani di Beautiful stanno assistendo al matrimonio tra i due, i “cugini” americani li vedono alle prese con una crisi senza precedenti, che quasi inevitabilmente porterà alla fine della loro unione. Ma cosa accadrà? Scopriamo insieme le anticipazioni che arrivano dagli spoiler americani.

Anticipazioni americane Beautiful: Deacon e Sheila in crisi

La felicità di Deacon e Sheila non durerà a lungo. Dopo aver sfidato tutti e sposato la Carter, Sharpe infatti si renderà conto che la donna – per quanto possa sforzarsi – non riuscirà mai a cambiare. Questo non solo lo porterà a considerare che Steffy, Brooke e Ridge avevano sempre avuto ragione, ma metterà in profonda crisi anche la loro unione.

Per vedere chiaro in sé stesso e prendere la decisione più appropriata, Deacon deciderà quindi di chiedere aiuto a una psichiatra d’eccezione, ovvero Taylor Hayes.

La scoperta delle intenzioni del consorte allarmerà molto Sheila, che non potrà fare a meno di ricordare i trascorsi con la Hayes. Parlando con Li Finnegan, Sheila non faticherà ad ammettere che – qualora la psichiatra osasse frapporsi tra lei e Deacon – non esiterà ad eliminarla.

Beautiful trame future: crisi superata?

Sheila dovrà però ricredersi quando – almeno all’inizio – le sedute di Deacon sembreranno produrre un clima disteso nel loro matrimonio. Tuttavia la verità non tarderà a venire a galla, e scopriremo che in realtà quelle visite serviranno solo a mettere in luce il fatto che la fiamma tra loro si sarà spenta.

Deacon a quel punto vedrà come unica strada percorribile la fine della sua relazione con la rossa, anche perché nel frattempo si sarà reso conto di essersi innamorato della sua psichiatra.

Beautiful, spoiler americani: Deacon si mette con Taylor e sfida Sheila

Sharpe e Taylor – che in passato avevano fatto parte simultaneamente per un breve periodo della famiglia Forrester – non avevano mai mostrato un particolare interesse uno nei confronti dell’altro. Solo Deacon in passato era sembrato attratto dalla donna, con la quale condivideva le pene d’amore dopo la fine del suo matrimonio con Brooke in un momento in cui anche l’unione tra Taylor e Ridge dava segni di cedimento. Tra loro tuttavia era rimasta solo un’amicizia profonda, dato che la dottoressa non aveva mai mostrato interesse per Sharpe.

Le cose saranno però destinate a cambiare in futuro, visto che l’attrazione tra i due sarà reciproca.

Ma come prenderà Sheila questo cambiamento? Difficile immaginare che la Carter sarà disposta ad accettare passivamente il doppio tradimento. Al momento non sappiamo quale sarà la sua reazione, anche se le parole che Kimberly Brown – l’attrice che la interpreta nella soap – lasciano prevedere che ne vedremo delle belle. Parlando di questa nuova storyline, Brown ha dichiarato sul suo profilo social “Vi consiglio di non cambiare canale perché sarà qualcosa di grosso. Mi piacerebbe dire di più, ma sarà qualcosa di grosso!”.

Noi siamo davvero curiosi di scoprire come si evolverà questa storia, e voi? Se volete saperne di più non vi resta che rimanere sintonizzati su Canale 5 e continuare a seguirci, in attesa che gli spoiler rivelino qualcosa di più.