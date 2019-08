Corsa contro il tempo per Brooke e Ridge! I coniugi, capendo che Hope è in pericolo, si recano alla casa sulla scogliera, dove è sopraggiunto l’instabile Thomas. Qui si consumerà una tragedia. Di seguito, le ultimissime anticipazioni americane di Beautiful!

Beautiful anticipazioni americane: Thomas esce dalla tana e riesce ad incontrare Hope

Come riportato nelle precedenti anticipazioni americane di Beautiful, Hope ha chiesto aiuto a Justin Barber per l’annullamento del matrimonio con Thomas e per lo scioglimento della (falsa) adozione di Phoebe (Beth) da parte di Steffy.

Thomas, che fino a poco prima si stava nascondendo (con la complicità dell’amico Vincent), uscirà dal suo rifugio intenzionato ad incontrare la moglie. Lo stilista, furioso per la notizia delle intenzioni di Hope, non è disposto assolutamente a perderla.

Dopo l’accanimento sul figlio Douglas, definito “piccolo ingrato”, Thomas riuscirà ad incontrare Hope a casa della sorella Steffy. Qui lo stilista tenterà di convincere la moglie a restare con lui e la discussione prenderà una brutta piega…

Beautiful anticipazioni trame americane: Brooke e Ridge corrono alla casa sulla scogliera

Separately, Ridge and Brooke race against time to get to Hope before Thomas does. WATCH FULL EPISODE: https://t.co/pBbNzzkhQM #BoldandBeautiful pic.twitter.com/pjl4PFsChH — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) August 23, 2019

Brooke e Ridge, preoccupati per ciò che Thomas potrebbe fare, si precipiteranno (separati) a casa di Steffy. Arriverà Brooke per prima.

La Logan senior, vedendo il figliastro pericolosamente vicino a Hope, interverrà di prepotenza allontanandolo con una spinta. Thomas volerà giù dalla scogliera, cadendo nel vuoto e rimanendo privo di sensi.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Thomas in coma, Ridge incolpa Brooke

Ridge giungerà a casa di Steffy giusto in tempo per assistere alla scena che vede coinvolti la moglie e il figlio.

Il Forrester e le Logan si precipiteranno nel luogo della caduta e chiameranno i soccorsi. Thomas sarà trasportato d’urgenza in ospedale, dove rimarrà in coma fino ai primi episodi del mese di settembre.

La tragica vicenda metterà a dura prova il matrimonio di Brooke e Ridge: lo stilista riterrà la moglie responsabile dell’accaduto mentre lei cercherà di difendersi dichiarando che si è trattato di un incidente.

In attesa di risvolti (positivi o negativi che siano!), vi lascio con un video del drammatico fatto che si è consumato sulla scogliera: