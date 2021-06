Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succederà in prossimamente nella soap americana? Nelle puntate che stanno andando in onda in Italia Quinn elabora un piano per distruggere la relazione tra Brooke e Ridge proprio quando i due festeggiano la loro riconciliazione. E per quanto riguarda la anticipazioni future negli USA?

Beautiful, anticipazioni americane: i piani di Quinn falliscono, la vendetta di Brooke no

Brooke non ha certo dimenticato il gesto fatto da Quinn per distruggere la sua unione con Ridge. La disegnatrice di gioielli non ha infatti esitato a rendere pubblico il bacio tra Brooke e Bill, caricando il video girato da Shauna nella cornice digitale che Ridge aveva regalato alla moglie, e scatenando la reazione di Ridge e Katie. Per questo motivo, quando la moglie di Ridge viene a sapere che la sua nemica Quinn ha tradito Eric Forrester con Carter, pensa di rendergli pan per focaccia. E se Ridge e Brooke riescono comunque a rimanere sereni, lo stesso non può dirsi per Quinn ed Eric.

Ma come ha fatto Brooke a scoprire il tradimento di Quinn? Ne erano a conoscenza solo Shauna e Paris. Mentre la Fulton è intenzionata a tenere per se questo segreto, Paris decide invece di parlarne con sua sorella Zoe.

Nelle anticipazioni americane beautiful la disegnatrice di gioielli, mossa dai sensi di colpa, chiede ad Eric di rinnovare la loro promessa di matrimonio e in quell’occasione Brooke smaschera Quinn rivelando ad Eric il tradimento della moglie con Carter.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: la reazione di Eric

Come reagisce Eric? Sicuramente la notizia lo sconvolge anche se ancora non sappiamo se, messo al corrente della verità da Brooke, il Forrester decide di porre fine al suo matrimonio. Il colpo di scena organizzato da Brooke per i festeggiamenti preparati da Eric e Quinn somiglia moltissimo a quello che ha rovinato la festa per il suo ricongiungimento con Ridge.

Eric e Quinn sapranno superare questo momento o sarà davvero la fine della loro unione? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.