Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succede prossimamente nella soap americana? Riflettori puntati ancora su Brooke, che nelle prossime puntate si troverà al centro di un complotto architettato da Steffy per distruggere la sua serenità familiare con Ridge. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Beautiful, anticipazioni americane: Brooke nel mirino dei figli di Ridge

Ormai è fin troppo chiaro che Steffy stia facendo di tutto per distruggere il matrimonio tra la sua matrigna e Ridge. D’altronde il rapporto tra le due non è mai stato roseo. L situazione si è fatta addirittura più tesa quando Steffy si è trovata a contendersi l’amore di Liam con Hope, figlia di Brooke e quindi sua sorellastra. Ora, con il ritorno di Taylor, Steffy ha un motivo in più per cercare di eliminare definitivamente la matrigna dalla vita di Ridge, ovvero quello di poter rivedere finalmente i suoi genitori riuniti.

Difficile quindi per Steffy rinunciare a un’occasione che le viene servita su un piatto d’argento per screditare la matrigna agli occhi del padre. E così quando Douglas, il figlio di suo fratello Thomas, racconta di aver visto nonna Brooke baciare Babbo Natale la sera in cui Ridge era fuori città per lavoro, Steffy decide di andare a fondo della cosa. Grazie alle telecamere di sicurezza scopre così che il finto Babbo Natale era in realtà Deacon, ex marito della Logan, arrivato a casa della Logan la sera e …, uscito solo la mattina successiva.

In realtà tra loro c’è stato solo un bacio, a cui Brooke, ubriaca per colpa del folle piano di Sheila non ha saputo sottrarsi. Tuttavia la Logan decide di tenere nascosto quanto accaduto a tutti, rivelandolo solo alla figlia Hope.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Ridge se ne va di casa

Ridge, messo al corrente di quanto rivelato dalle telecamere di sicurezza da Steffy, corre a chiedere chiarimenti a Brooke. La Logan non può negare che Deacon si sia trattenuto a casa sua la notte di Capodanno e, a questa notizia, Ridge se ne va di casa. Invano la Logan tenta di contattarlo telefonicamente. Thomas trova il modo per impedire al padre di leggere gli sms di Brooke e impedirgli di avere qualsiasi contatto con lei. Proprio così, perché il piano di Steffy ha finito per coinvolgere anche il fratello, che desidera cancellare Brooke dalla loro vita per impedirle di interagire con suo figlio. Il fatto che Brooke abbia già cercato di corrompere Douglas per convincerlo a non rivelare a nessuno ciò che ha visto è per Thomas più che sufficiente per dimostrare la sua abilità nel manovrare le persone.

Quando Brooke scopre che dietro alla sua impossibilità di parlare e chiarirsi con Ridge c’è lo zampino di Thomas lo affronta. Non è certo la prima volta che il figlio di Ridge e la Logan si trovano a scontrarsi, ma stavolta le cose potrebbero mettersi male per lei. Se in passato i loro scontri erano legati alla ossessione di Thomas per sua figlia Hope, stavolta è lei ad avere torto e in gioco c’è la sua felicità.

Per sapere quali sviluppi avrà questa storia, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda.