L’atmosfera e gli scenari mozzafiato di Roma saranno fatali per Brooke e Ridge, che nelle prossime puntate di Beautiful torneranno insieme e danzeranno sulle note di una serenata che Andrea Bocelli dedicherà alla coppia.

Beautiful spoiler Usa: incontro romantico a Roma per Brooke e Ridge

Le anticipazioni che arrivano dagli spoiler americani rivelano che la storia tra Brooke Logan e Ridge Forrester tornerà presto a far sognare i fans di Beautiful. La separazione per la storica coppia sembrerà infatti avere le ore contate, e presto la passione tornerà a riaccendersi.

Complice una trasferta di lavoro i due si ritroveranno infatti immersi nella “magia” della Città Eterna. La grande sfilata che vedrà protagonista la Forrester Creations sarà l’occasione per un ritorno di fiamma tra i due.

Ridge resterà talmente abbagliato dalla bellezza dell’ex compagna che – rivolgendosi a Carter – non esiterà ad ammettere “È la cosa più bella che abbia mai visto“. Subito dopo Forrester cercherà di fare in modo di trovarsi faccia a faccia con Brooke, e l’occasione non tarderà ad arrivare.

Ridge si dichiara a Brooke nelle prossime puntate Beautiful

I due ex si troveranno vicini su una terrazza panoramica che si affaccia sulla città, e l’atmosfera magica farà il resto. Ridge sorprenderà Brooke con una romantica dichiarazione

“Ti ho vista e ho visto la mia vita”

La Logan resterà senza parole davanti a queste parole dell’ex e – in preda all’emozione – si lascerà andare ad un bacio appassionato.

Anticipazioni americane Beautiful: Brooke fa una sorpresa a Ridge

Brooke e Ridge rivivranno i momenti salienti della loro storia in una suite a Roma, dopo essersi ritrovati e aver trascorso qualche giorno romantico per recuperare il tempo perduto. I ricordi della coppia saranno interrotti da una musica che proverrà dall’esterno. Brooke chiederà a Ridge di andare a vedere, lasciando intendere che si tratterà di una sorpresa per lui. L’uomo seguirà Brooke in giardino, dove li attenderà il tenore Andrea Bocelli con il suo pianoforte.

Bocelli intonerà per loro una canzone romantica, e la coppia danzerà sulle note del celebre cantante. Dopo essersi amati e allontanati, Brooke e Ridge sembreranno così pronti per un nuovo inizio.